Ватерполистки Челябинской области со сборной России уступили Венгрии в матче за «бронзу» на Олимпиаде 2020

Женская ватерпольная сборная России не смогла "зацепиться" за бронзу на Олимпиаде-2020. Фото федерация водного поло России.

Сегодняшнее противостояние России и Венгрии в Токио за третье место — повторение матча пятилетней давности на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Все главные героини того «бронзового финала» — по-прежнему в составе российской сборной, включая игрока златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Эльвину Каримову. В Бразилии наши девчата лишь в серии послематчевых пенальти вырвали победу (7:6) и в итоге — 19:18.

Первая четверть «бронзового финала» Россия — Венгрия в этом году завершилась вничью — 2:2. Во втором периоде венгерки доводили преимущество до трех мячей — 7:4. Но отрезок завершился при «минус 2» в пользу соперниц — 7:5. В третьем периоде россиянки сократили преимущество — 6:7, а потом и выровняли — 7:7. Потом вышли вперед — 8:7, завершив третий период. В решающем четвертом периоде снова начались «спортивные качели» — 9:9. За 50 секунд до конца периода Венгрия вела 10:9. Россиянки атаковали, но сравнять счет не смогли, пропустив еще мяч в свои ворота — 9:11.

— Все ожидали, что это будет «на тоненького». Большого преимущества ни у кого не будет. Так и играли — фактически мяч в мяч. Это спорт. Здесь всегда кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Нам не удалось повторить бразильский успех. Будем готовиться в Играм-2024 в Париже, — прокомментировал итог матча директор «Динамо-Уралочки» Святослав Накоряков.

В финальном матче Олимпийского турнира сразятся сборные США и Испании.

А накануне в матче за выход в финал Олимпийского турнира россиянки сражались с американками. Долгое время вели в счете, но в концовке соперницы «набросились» на наши ворота и довели дело до победы — 15:11. В том матче игроки Мария Берснева трижды поражала ворота сборной США, Эльвина Каримова — один, голкипер Евгения Головина отыграла весь матч, отразив 14 бросков.

Напомним, в четвертьфинале сборная Россия с минимальным счетом одолела команду Австралии (9:8). В битве за «бронзу» российской команде снова пришлось сражаться с венгерками. Снова, потому что на групповом этапе эти команды уже встречались. Тогда соперницы разошлись миром — 10:10. Однако на финальное стадии ничьи быть не могло…

Кстати, на Олимпиаде в Бразилии в 2016 году игрок златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова в составе сборной России завоевала бронзовую награду. На счету воспитанниц златоустовской школы водного поло немало Олимпийских наград. В 2000, 2004 и 2016 годах «Уралочки» завоевывали на Олимпиадах бронзовые медали. Среди призеров Софья Конух, Юлия Петрова, Татьяна Петрова, Мария Королева, Екатерина Салимова, Екатерина Шишова, Наталья Шепелина, Анастасия Зубкова, Ольга Горбунова и Эльвина Каримова. Для Каримовой Олимпиада в Токио будет уже второй в карьере.

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