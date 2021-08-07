«У меня просто ничего другого нет»: 7-летняя челябинка пожертвовала шикарные локоны на парик для онкобольных детей

Арлана очень любила свои волосы, но это единственное, что у нее ценное и чем она была готова пожертвовать ради помощи другим. Фото: Валентина Гулицына

7-летняя жительница Челябинска Арлана Раймбекова почти три года отращивала свои прекрасные волосы. Но в один момент, увидев передачу про онкобольных людей, которые остались без волос, приняла решение — отстричь шикарную гриву и сделать из нее парик. Мама девочки Валентина Гулицына была, конечно же, против. Но не поддержать дочь не могла, потому что знает, как это важно — помогать людям. Как Валентина рассказала «Комсомолке», вся семья, включая старшую сестру девочки 9-летнюю Альмену, давно занимается благотворительностью.

— Все началось с передачи про онкобольных людей. Арлана спросила меня: «Мама, а почему они без волос?». Начали искать информацию, я объяснила дочке, что такое рак, химиотерапия и прочее. Тогда она сказала, что хочет обстричь свои волосы, чтобы из них сделали парик для таких детей, — рассказала Валентина КП-Челябинск.

Слева - 9-летняя Альмена, справа - 7-летняя Арлана. Фото: Валентина Гулицына

Женщина призналась, что ей было очень тяжело принять с решением дочери, изначально она считала это просто детской шалостью. Ведь девочка растила волосы почти три года и очень их любила. Но будущая школьница была настойчива и через неделю уговоров сказала: «Мама, я тебя люблю, неужели ты меня не поддержишь? У меня же больше ничего нет, работать я не могу, чтобы помочь». И мама сдалась.

— Мы начали искать, куда бы сдать волосы на изготовление париков, но в Челябинске специалистов не нашли. Только в Москве. А потом нам скинули страницу в Instagram английской благотворительной организации Little Princess Trust, которая специализируется именно на париках для онкобольных детей. Арлана изучила всю информацию и решила, что волосы мы отправим туда, — говорит Валентина Гулицына.

Из парикмахерской Арлана вышла с модным каре, а с собой — 40 см волос, которые на следующей неделе они отправят посылкой в Англию. Там, после переписки с семьей, принять ее согласились, даже пообещали фото получившегося парика и сертификат о волонтерстве.

— Нам предлагали купить волосы за 3,5 тысячи рублей, но Арлана была против. А ведь на эти деньги можно было купить велосипед, о котором она мечтает. Но нет, — улыбается мама девочки.

Семья вместе занимается волонтерством. Фото: Валентина Гулицына

Арлана твердо намерена снова отращивать волосы, чтобы снова их обстричь на парик. Она решила так поступать до третьего класса — момента, когда сможет зарабатывать на благотворительность по-другому, например, выращивать рыбок. Старшая сестра девочки Альмена тоже занимается благотворительностью с юного возраста. Сейчас выращивает и продает рассаду. Не так давно на вырученные деньги купила детское питание для ребенка с аутизмом. Семья четыре года боролась с эпилепсией у девочки, но в итоге выяснилось, что это целиакия — непереносимость глютена. Но это не мешает ей помогать другим, особенно, когда вся семья занимается волонтерством — помогает бездомным и малоимущим.

— Ну как могла не поддержать Арлану? Хоть и жалко было волосы, но я сама учу дочерей доброте. И будет странно, если я буду запрещать что-то делать ради помощи другим, — считает Валентина Гулицына. — Тем более они у меня не падкие на деньги и упертые, если что решили — не отступятся.

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