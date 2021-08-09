Будет в стиле хай-тек: в Челябинске презентовали проект РМК-Арены за 4 млрд рублей

На фасаде разместятся два больших видеоэкрана. Фото: РМК

Русская медная компания показала первые эскизы РМК-Арены, которую возведут на Северо-Западе Челябинска. Планируется, что первый камень заложат в День города, а завершатся работы к концу 2023 года.

В РМК-Арене будет основной манеж на 5 тыс. зрителей, три универсальных зала для игровых видов спорта, а также шесть локаций для единоборств с малой ареной. Для рядовых посетителей откроют фитнес-клуб, кафе и медцентр.

— На площадке арены панируется создать систему подготовки спортсменов от детского возраста до профессиональных клубов. Объект станет тренировочной базой для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд. При этом РМК Арена будет открыта для массовых занятий всех категорий горожан, — отметил директор РМК Арены Николай Сандаков.

Фасад арены запроектирован в стиле хай-тек, из металла и стекла. На фасаде разместятся два больших видеоэкрана. В разработке проекта задействованы три бюро. Проектировщики из Италии предложили концепцию и визуализацию объекта, внешний вид и технические решение фасада разработало австрийское бюро. Российские проектировщики будут заниматься адаптацией проекта под российские нормы.

— Это первые рендеры будущей РМК Арены. Сейчас уже разработан и согласован фасад и внешний вид. Над внутренним оформлением и планировкой здания мы сейчас работаем, — представитель генерального подрядчика Алексей Байда.

Общая площадь здания — 35 тыс. кв. м., 10 тыс. кв. м. займет подземная парковка. Фото: РМК

Вложения РМК в строительство составят 4 млрд рублей. Из них 3,5 млрд проектирование и строительство арены, 500 млн рублей — благоустройство территории спортивного города.

РМК-Арена станет частью спортивного города. В нем также будут Центр тенниса и Центр экстремальных видов спорта. Территорию вокруг благоустроят: в парковой зоне появятся прогулочные дорожки, деревья и кустарники, а также места для отдыха. Территория будет соединена с городским бором новым пешеходным мостом.

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