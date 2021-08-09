Это мгла: климатолог объяснила, почему Челябинск превратился в Сайлент Хилл

— Мгла, — именно так охарактеризовал нынешнюю ситуацию сервис Яндекс.Погода. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинск утром 9 августа заволокло неплотной пеленой. Люди начали жаловаться на неприятный запах и першение в горле, а в региональном Минэкологии поспешили увязать происходящее с лесными пожарами в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и заметен в верхних слоях атмосферы. Вот только климатолог Екатерина Пестрякова говорит, что это маловероятно из-за направления ветра, а задымление, скорее всего, — результат действия местных заводов.

— Мгла, — именно так охарактеризовал нынешнюю ситуацию сервис Яндекс.Погода.

— Сегодня мы наблюдаем все-таки задымление, но можно назвать и мглой, — рассказала челябинский климатолог Екатерина Пестрякова. — Это такой атмосферное явление, когда нарушена видимость на несколько километров, но не так сильно как при тумане. Cмог — это влажный туман вместе с выбросами. Если бы у нас отмечалось это явление, мы бы сразу почувствовали. Это крайне редкое явление.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Минэкологии происходящее называют туманами, а запах гари связывают с лесными пожарами в Якутии. Но климатолог говорит, что это маловероятно из-за направления ветра.

— У меня сейчас спрашивали, не из Якутии ли это, — продолжает Екатерина Пестрякова. — Если только со струйными течениями. Но у нас ветер не восточный, а северо-западный, прошел дождик, НМУ не было. Думаю, что местные заводы надымили.

В ведомстве утверждают, что заводы тут не при чем.

— В некоторых районах Челябинска и других населенных пунктах региона ощущается запах гари, который связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Данные факты зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного, а также хорошо видны на аэро-космо снимках.

В ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье людей, не выявлено.

Запах жженой химии Виталий Безруков объяснил сильной концентрацией. По его словам, горящий зеленый лес пахнет иначе, чем сухие дрова, выделяя оксид и диоксид углерода, оксид азота, сажу и дым (ультра дисперсные частицы SiO2).

— В условиях лесного пожара горят органические вещества: древесина, мох, опавшие листья, сухие веточки, трава и так далее, — добавил Безруков. — В процессе ряда химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы (SO2), сероводород (H2S), формальдегид (НСНО) и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но при этом дающих очень сильный химический запах. Состав выделяемых углеводородов по источникам следующий: бензол, толуол, ксилолы, бенз(а)пирен, метан.

При этом превышения по взвешенным веществам в атмосфере наблюдаются небольшие. Чтобы не усугубить ситуацию предприятия обяжут снизить выбросы, людей попросят отказаться от использования личных автомобилей, а мэрии — усилить полив улиц.

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