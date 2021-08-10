«И так каждый день»: жители Челябинской области сфотографировали очереди из скорых на КТ

Такую картину жители соседних домов наблюдают каждый день. Фото: читатель КП

В Челябинской области скорые снова начали выстраиваться в очереди на КТ. Как сообщают наши читатели, в Магнитогорске рядом с Центральной медсанчастью одновременно может скапливаться до 10 машин, с каждым днем их количество увеличиваются. Но в учреждении и Минздраве уверяют, что поводов для беспокойства нет.

— Скорые начали выстраиваться в очередь около больницы на Набережной, 18, — рассказала жительница Магнитогорска Ирина. — Выстраиваются в огромные колонны. Почему пациенты вынуждены ждать?

Речь идет об АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». Это учреждение не подчиняется минздраву Челябинской области, но проводит исследование на КТ.

Фото: читатель КП

— На Набережной, 18 у нас находится диагностический центр, где мы проводим КТ, — рассказали в пресс-службе Центральной медсанчасти Магнитогорска. — Сейчас наблюдается третья волна коронавируса, но в городе всего четыре аппарата КТ: самый современный находится у нас, еще по одному — в горбольнице №1, частном центре и в медсанчасти треста «Магнитостроя». Наш компьютерный томограф работает круглосуточно, поэтому с 6:00 до 20:00 мы принимаем пациентов с подозрением на ковид. Скорые приезжают в учреждение чаще всего с шести до семи утра. Так как у нас аппарат самый современный, мы легкие «катаем» от четырех до семи минут — то есть очень быстро. Мы обслуживаем население, которое территориально относится к нам и к больнице №4. Но в ближайшие дни в Магнитогорске должны запустить еще несколько новых аппаратов КТ, в том числе в «четвертой». Тогда очередей станет меньше.

В Минздраве в задержке скорой в условиях пандемии из-за очередей ничего плохо не усмотрели.

— Медик должен сопровождать больного (вдруг хуже станет), пока не передаст пациента врачам при возможной дальнейшей госпитализации, — отметили в ведомстве.

Пока же пациентов просят набраться терпения, соблюдать социальную дистанцию и санитарный режим, чтобы не попадать в очереди на КТ, а также обезопасить себя прививкой от коронавируса.

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