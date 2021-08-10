Сколько работает и зарабатывает доставщик еды: знаменитый дед-курьер из Челябинска раскрыл плюсы и минусы профессии

Александр Шкробот - самый известный доставщик Челябинска Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Работа целыми днями на велосипеде с тяжелым рюкзаком, жесткие требования компаний по доставке еды — таким условиям мало кто позавидует. Но Александр Шкробот считает, что только к 60 годам он нашел свое настоящее призвание — развозить заказы по квартирам и желать людям хорошего дня.

Скинул 24 килограмма и избежал инфаркта

— Когда работал в охранном предприятии, заработал инфаркт. У меня было 98 килограммов веса и стало понятно, что так не может продолжаться дальше, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» Александр Шкробот. — Сейчас я вешу 74. Однажды сидел на работе в охране, увидел зелененького человечка, остановил его и расспросил, как работают, узнал телефон старшего, и он сказал: Давайте попробуем, если выдержите. Велосипед меня спасает. Я даже не почувствовал что у меня был инфаркт, клапан не закрывался до конца, было высокое давление, высокий пульс. Сейчас все в норме, но таблетки принимаю все равно.

"Ревел от обиды, когда украли велосипед"

После того, как об Александре Шкроботе рассказали журналисты, его стали узнавать на улицах и даже предложили фотосессию в образе Санта Клауса — длинная седая борода как раз соответствует образу. Но особых перемен Александр не замечет, разве что помогли, когда украли главного кормильца — велосипед.

— Когда угнали велосипед, было очень обидно, ревел. Так получилось, что скидывались всем городом, но потом на меня вышел депутат и помог купить велосипед. Многие спрашивали: зачем такой дорогой велосипед, но если катаешься по 12 часов в день, устает все, если велосипед не очень хороший. Поэтому я купил марку. Самая дальняя дистанция — вышло около 8 километров от Воровского до «Фиесты» и обратно.

Образ Санта Клауса очень идет

12-часовой рабочий день и налоги

Все привыкли видеть Александра Шкробота в фирменной зеленой одежде, но теперь он сменил цвет на красный. В другой компании по доставке условия оказались проще.

— Раньше, если не принимаешь заказ, на следующий день снимают 120 рублей с зарплаты. Получалась минималка 100 рублей час, получается где-то 10 заказов за день. До этого, когда обслуживал все магазины, выходило от 1,5 до 2 тысяч за смену. Мой рекорд — 21 заказ. При этом оплачивается только расстояние до клиента, а там как хочешь. График 6 дней в неделю с одним выходным с 9 утра до 11 вечера. Чаевые иногда оставляют от 10 до 100 рублей, от выходных это не зависит. Сейчас работаю как самозанятый, налоги плачу сам, отпуск только за свой счет.

Почти всю жизнь Александр Шкробот был военным, закончил монтажный техникум и ушел в армию, но до пенсии не дослужил, работал в ломбарде, охранником, но истинное удовольствие от работы получает только сейчас:

— Я понял, что мне очень нравится ездить, доставлять еду, буду работать на велосипеде, до пенсии еще три года. Это мне нравится и это самое главное.

На велосипеде Александр проводит большую часть времени

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