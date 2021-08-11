Как найти своего стоматолога в Челябинске и как часто нужно делать чистку

Главврач сети стоматологий "Скиф" Наталья Нуриева знает о зубах все

Почти половина челябинцев, которые приходят к стоматологу, неправильно чистят зубы. Для всех ли схема одинаковая, как часто нужно проводить гигиеническую чистку и какие операции стоматология «Скиф» проводит единственная в городе — рассказала главный врач сети клиник «Скиф» Наталья Нуриева в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске).

О КЛИНИКЕ «СКИФ»: ДЕЛАЕМ ТО, ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ

Сеть стоматологий «Скиф» — это две взрослые и одна детская клиники в Челябинске, и еще три клиники — в Копейске. Здесь можно получить все услуги — начиная от лечения и заканчивая экзопротезами. Подразделения на Ленина, 30 и Тимирязева, 24 являются базами кафедры Южно-Уральского государственного медицинского университета, поэтому здесь работают самые лучшие врачи: доктор медицинских наук, три кандидата наук, аспиранты.

— Наши специалисты — это наша гордость. В Челябинске очень сильная стоматологическая школа, к нам приезжают на обучение из других регионов, — рассказала Наталья Нуриева, которая не только возглавляет «Скиф», но и является профессором кафедру ЮУГМУ. — Но это не мешает и нашим докторам постоянно прокачивать свой профессиональный уровень.

Уникальность стоматологии «Скиф» еще и в том, что здесь делают то, чего не делает никто в регионе, кроме ЮУГМУ. Специалисты создают экзопротезы. Они заменяют отсутствующие части лица, когда они недоразвиты или утеряны в результате травм. Например, в прошлом году в клинике создали нос. В практике, как рассказала Наталья Нуриева, были случаи, когда маленькой девочке сделали косметический протез уха. Такие манипуляции можно провести по полису ОМС.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СТРАШНО

Несмотря на все достижения современной стоматологии, для многих челябинцев поход к зубному врачу по-прежнему стресс.

— В такой ситуации важно выбрать своего врача, того, с кем комфортно. К сожалению, посещение стоматолога у целого поколения ассоциируется со словом «боль». Если это подкрепляется негативным опытом, то ситуация усугубляется, — говорит Наталья Нуриева. — Поэтому, выбирая врача, в первую очередь лучше не отмахиваться от интуитивных ощущений. Врач и пациент должны работать в команде. Поэтому если диалог не налажен, смело меняйте врача. Своему доктору нужно доверять.

ВСЕМ НАРКОЗ?

В клинике «Скиф» лечат и совсем юных пациентов. Поэтому слушателей радио «Комсомольская правда» помимо общих вопросов о лечении интересует, с какого же возраста можно лечить зубы деткам без наркоза.

— Ребенка можно лечить без наркоза в любом возрасте, если он контактный. Если лечение сложное или малыш держит рот на замке, можно использовать наркоз. Бояться не стоит: есть разные виды: легкий веселящий газ (седация) и глубокий обычный. Но могу заверить, есть дети, которые и в 3 года могут вылечить зубы без наркоза. Мои дети, к примеру, лечатся только так, — говорит Наталья Нуриева. — Наркоз мы выбираем в тех случаях, когда с ребенком нельзя договориться.

Самое интересное, что порой наркоз требуется и для взрослых: если пациент панически боится врача, звуков машины, даже белого халата. Да-да, бывает и такое! В таких ситуациях выбирается наркоз.

БРЕКЕТЫ ИЛИ ЭЛАЙНЕРЫ?

В клинке «Скиф» немало внимания уделяется и ортодонтическому лечению. В каждом подразделении есть врач-ортодонт, в том числе и детский. Мы не могли не уточнить: брекеты — это по-прежнему передовая технология на пути к идеальным зубам? Оказывается, нет. У них есть альтернатива — элайнеры: съемные капы.

— Выбор между двумя способами зависит от индивидуальных особенностей. По стоимости они примерно равны, — говорит Наталья Нуриева.

ГИГИЕНА: КАК ЧАСТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Как рассказала Наталья Нуриева, половина пациентов, которые приходят на прием, не умеют ухаживать за зубами. У каждого человека свое строение зубов и свои особенности. И если щеткой орудовать умеет каждый, то ирригатор, межзубные ершики, зубную нить используют далеко не все.

— Чистить зубы нужно с самого первого зубика, — говорит Наталья Нуриева. — В вот насколько часто проводить гигиеническую чистку, зависит от особенностей зубов каждого человека. По рекомендации Медицинской ассоциации России, не реже, чем раз в полгода. Но кому-то может потребоваться делать это и каждые два месяца. Проверить, насколько тщательно человек прочищает зубы можно специальными таблетками, которые окрашивают зубы и показывают, где налет.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Клиника «Скиф» работает и в выходные, и в праздничные дни. Ночью прием не ведется. На этот случай в Челябинске есть экстренный прием в ГКБ №3.

— Записаться на прием можно в любое время. Но в среднем запись может быть на срок до трех недель, — говорит Наталья Нуриева.

По полису ОМС на прием не попасть, но клиника работает по ДМС, взаимозачету, в рамках материнского капитала.

Сеть стоматологических клиник «Скиф»,

г. Челябинск,

пр. Ленина, 30;

Тимирязева, 24;

Тимирязева, 12.

Тел.: 8 (351) 701-19-77.

г. Копейск,

пр. Победы, д 13;

пр. Победы, д. 3;

ул. Сутягина, д. 11/3.

Тел.: 8 (351) 700-08-80.

пос. Бажово, ул. Бажова, д. 23;

Тел.: +7(908)080-28-89.

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