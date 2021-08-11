Мать до сих пор не явилась: спасатели сняли 6-летнюю девочку с окна многоэтажки

Прохожие встревожились из-за ребенка в окне
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Утром в среду, 11 августа, к дому на Каслинской, 23 стянули экстренные службы. Прохожие заметили в открытом окне четвертого этажа маленького ребенка и вызвали помощь. Шестилетнюю девочку сняли с окна, поднявшись по автолестнице, сотрудники МЧС. В квартире была ее двухлетняя сестренка.
Прибывшие по тревоге полицейские узнали детей. Оказалось, что на днях соседи вызвали уже полицию потому, что девочки остались одни дома.
Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД, девочки живут с 25-летней матерью. Отец с семьей не проживает и детьми не занимается. По словам сотрудников опеки, девочки неухоженные, а условия в квартире неблагоприятные.
С матерью провели профилактическую беседу. Женщину собирались привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Но теперь женщине может грозить более серьезное наказание.
— В связи с событиями, произошедшими сегодня с участием шестилетней девочки, сотрудниками полиции собираются материалы для привлечения матери ребенка к ответственности вплоть до уголовной, — рассказали в полиции.
Девочек временно забрали. Сейчас органы опеки ищут мать.
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