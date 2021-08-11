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Общество11 августа 2021 20:38

В Челябинске начнут ездить низкопольные трамваи с телевизорами и бесплатным Wi-Fi

На улицах города их следует ожидать в сентябре
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Общественный транспорт Челябинска постепенно модернизируется.

Общественный транспорт Челябинска постепенно модернизируется.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинск для постоянного пользования поступило десять новых низкопольных трамваев, которые собрали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Однако на улицах города они начнут курсировать только в сентябре — сейчас вагоны проходят подготовку в депо №1.

Преимущества новых трамваев над старыми заключается в том, что они имеют все условия для комфорта пассажиров — от удобного входа до системы климат-контроля и Wi-Fi. Впрочем, лучше не рассказывать об этом, а показывать. Смотрим, какие трамваи появятся на улицах города в ближайшее время.

Новые вагоны покрашены в жемчужно-зеленый цвет.

Новые вагоны покрашены в жемчужно-зеленый цвет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На них даже есть символика Челябинска.

На них даже есть символика Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стоимость одного такого вагона составляет более 35 миллионов рублей.

Стоимость одного такого вагона составляет более 35 миллионов рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца года в Челябинске должны будут курсировать 30 таких трамваев.

До конца года в Челябинске должны будут курсировать 30 таких трамваев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инвалидам как нельзя кстати подойдет низкая посадка вагонов

Инвалидам как нельзя кстати подойдет низкая посадка вагонов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как выглядит салон внутри трамвая.

Как выглядит салон внутри трамвая.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Wi-Fi для пассажиров бесплатный.

Wi-Fi для пассажиров бесплатный.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А зарядить свой телефон можно будет через USB.

А зарядить свой телефон можно будет через USB.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На экранах транслируется информация о погоде, времени и истории Челябинска.

На экранах транслируется информация о погоде, времени и истории Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В кабине у водителя трамвая тоже уютно.

В кабине у водителя трамвая тоже уютно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть даже камеры.

Есть даже камеры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас вагоны готовят к будущим поездкам по городу.

Сейчас вагоны готовят к будущим поездкам по городу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще раз напомним: курсировать трамваи начнут в сентябре.

Еще раз напомним: курсировать трамваи начнут в сентябре.

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