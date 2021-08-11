В Челябинске начнут ездить низкопольные трамваи с телевизорами и бесплатным Wi-Fi

Общественный транспорт Челябинска постепенно модернизируется.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинск для постоянного пользования поступило десять новых низкопольных трамваев, которые собрали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Однако на улицах города они начнут курсировать только в сентябре — сейчас вагоны проходят подготовку в депо №1.
Преимущества новых трамваев над старыми заключается в том, что они имеют все условия для комфорта пассажиров — от удобного входа до системы климат-контроля и Wi-Fi. Впрочем, лучше не рассказывать об этом, а показывать. Смотрим, какие трамваи появятся на улицах города в ближайшее время.
Новые вагоны покрашены в жемчужно-зеленый цвет.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На них даже есть символика Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Стоимость одного такого вагона составляет более 35 миллионов рублей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До конца года в Челябинске должны будут курсировать 30 таких трамваев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Инвалидам как нельзя кстати подойдет низкая посадка вагонов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как выглядит салон внутри трамвая.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Wi-Fi для пассажиров бесплатный.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А зарядить свой телефон можно будет через USB.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На экранах транслируется информация о погоде, времени и истории Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В кабине у водителя трамвая тоже уютно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Есть даже камеры.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сейчас вагоны готовят к будущим поездкам по городу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Еще раз напомним: курсировать трамваи начнут в сентябре.
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