В Челябинске начнут ездить низкопольные трамваи с телевизорами и бесплатным Wi-Fi

Общественный транспорт Челябинска постепенно модернизируется. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинск для постоянного пользования поступило десять новых низкопольных трамваев, которые собрали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Однако на улицах города они начнут курсировать только в сентябре — сейчас вагоны проходят подготовку в депо №1.

Преимущества новых трамваев над старыми заключается в том, что они имеют все условия для комфорта пассажиров — от удобного входа до системы климат-контроля и Wi-Fi. Впрочем, лучше не рассказывать об этом, а показывать. Смотрим, какие трамваи появятся на улицах города в ближайшее время.

Новые вагоны покрашены в жемчужно-зеленый цвет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На них даже есть символика Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стоимость одного такого вагона составляет более 35 миллионов рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца года в Челябинске должны будут курсировать 30 таких трамваев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инвалидам как нельзя кстати подойдет низкая посадка вагонов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как выглядит салон внутри трамвая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Wi-Fi для пассажиров бесплатный. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А зарядить свой телефон можно будет через USB. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На экранах транслируется информация о погоде, времени и истории Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В кабине у водителя трамвая тоже уютно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть даже камеры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас вагоны готовят к будущим поездкам по городу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще раз напомним: курсировать трамваи начнут в сентябре.

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