Подписчики впервые увидели избранника Натальи крупным планом Фото: Instagram/krasnovanatasha

Блогер из Челябинска Наталья Краснова выложила пост о новом муже. Она сообщила, что возлюбленный младше нее на 16 лет, и подкрепила слова совместными снимками. Это первые кадры, где подписчики хорошо разглядели 24-летнего избранника Натальи.

В начале июля Краснова удивила подписчиков третьим замужеством. Девушка опубликовала свадебную фотографию в полный рост, где нежно обхватывает мужа за плечи и целуется с ним. В одном из интервью она признавалась, что именно о таком торжестве всю жизнь мечтала.

— Я вышла замуж. Это не шутка и не прикол. Фамилию свою оставила. Имя тоже, — подписала снимок блогер.

На фотографии со свадьбы лица жениха было не видно. Фото: Instagram/krasnovanatasha

При этом понять, кто же на этот раз стал избранником стендап-комика, подписчикам не удалось. Наталья до сих пор не раскрывает эту информацию, тем самым подогревая интерес всех заходящих на ее страницу:

— А где муж? Дайте хоть посмотреть.

— Вот именно, показан недостаточно. Хотим увидеть все!

— Фотку мужа в студию, обсудим коллективно.

В одной из сторис Наталья сообщила, что ранее преподавала у своего мужа. В какое именно время это было, непонятно. Но известно, что она 10 лет работала в школе и в 2009-м стала «Учителем года».

Краснова преподавала у своего мужа несколько лет назад. Фото: Instagram/krasnovanatasha

А на месяц супружеской жизни Краснова сильнее приоткрыла дверь в личную жизнь и поведала, какая у них с любимым разница в возрасте.

— Мне сейчас 41 год, ему 24 года. Я не буду вам тут врать, что «возраст ваще не ощущается» и что «мы выглядим, как ровесники». Я старше. Намного. Поэтому у нас не получится, как в сказке, жить долго и счастливо и умереть в один день. Потому что я, очевидно, умру раньше, — написала Краснова.

В этом сообщении стендап-комик сравнила мужа с туфлями, в которых комфортно. И сообщила, что бывшие супруги были как красивая, но жутко неудобная и натирающая до крови обувь.

— Предыдущие мужья идеально подходили мне (по мнению общества), но ни черта не подходили мне (по мнению меня), — подчеркнула Наталья.

По заверениям блогера, теперь она счастлива. Фото: Instagram/krasnovanatasha

До этого Наталья дважды была замужем: за КВНщиком Александром Алымовым и хоккеистом Дероном Куином. С первым избранником Краснова расписалась, когда была на 8 месяце беременности. У пары родились сыновья-близнецы Тимур и Артур, которым сейчас по 14 лет. Вскоре семья распалась: Наталья признала, что тогда они оба не были готовы к браку.

Со вторым мужем Краснова начала встречаться в 2014 году, но через 4 года и этот союз распался. В интервью с Региной Тодоренко она рассказала, что второй муж ей изменял.

Справка: Блогер из Челябинска Наталья Краснова известна по выступлениям в КВН и участии в комедийных передачах на федеральном канале. Написала три книги про развод. Сейчас она ведет реалити-шоу «Брачные игры».

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