Квартиры в Челябинске: что покупают, сколько стоит и будут ли дорожать

Эксперты собрались в пресс-центре «Комсомольской правды». Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

За последний год в Челябинске ощутимо вырос спрос на недвижимость: люди строят дома, расширяются, покупают квартиры за городом и в городе для себя и своих детей. Хватает ли жилья в новостройках для всех, продолжат ли расти цены на стройматериалы и квадратные метры? Все эти вопросы «Комсомольская правда» обсудила с ведущими экспертами на рынке недвижимости.

ДОМА СТРОЯТ В ТРИ РАЗА ЧАЩЕ

Челябинская область — впереди планеты всей. Поэтому участвует в президентской программе по увеличению вводимого жилья дол 121 млн квадратных метров. Как рассказал замминистра строительства Челябинской области Кирилл Мозгалев, в 2021 году в регионе планируется ввести 1,67 млн квадратных метров жилья. В первом полугодии уже ввели 732 тыс. кв. метров — на 26% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

— В этом году мы видим серьезный скачок роста в индивидуальном жилищном строительстве. За полгода 2021 года жители региона построили 515 тыс. кВ. метров домов — на 200% большем, чем в прошлом году, — добавил Кирилл Мозгалев.

Замминистра строительства Челябинской области Кирилл Мозгалев. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Но, как отметил руководитель коммерческой службы компании «Металл Профиль» Александр Лаптев, тенденция такова, что южноуральцы сегодня пытаются максимально сэкономить на материалах.

— Хотя нужно понимать, что строительство дома, ремонт дачи — это не ежегодные вложения. На этом лучше не экономить, — комментирует Александр Лаптев, добавляя, что сегодня на рынке масса новых и интересных материалов на любой кошелек.

ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Например, даже заборы сегодня можно сделать как жалюзи, чтобы он пропускал свет и соблюдал требования властей. Но основная причина такого поведения покупателей — это все же рост цен на строительные материалы.

Руководитель коммерческой службы компании «Металл Профиль» Александр Лаптев. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Рост цен начался в прошлом году. Например, профнастил вырос в цене с 400 рублей до 900 рублей. Спрос на товары зашкаливал — у многих производственные мощности не справлялись. Люди, попавшие на коронавирусные ограничения, стали приводить сады и дачи в порядок. И производители подняли цены, — говорит Александр Лаптев. — Цена росла до лета этого года. Сейчас цены в нашей отрасли (переработка тонколистовой стали) начали стагнировать. Я полагаю, что это обусловлено пока лишь тем, что многие переработчики работают с запасами весны. Пока крупные металлургические комбинаты не снизят стоимость сырья, мы будем вынуждены держать цену. Например, профнастил вырос в цене с 400 рублей до 900 рублей.

— За последние полгода материалы существенно подорожали, — говорит начальник отдела ценообразования и сметного нормирования ОГКУ «ЧОИС» Татьяна Журавлева. — Сейчас ожидается принятие постановления, которое позволит компаниям, которые возводят жилье по госконтрактам, увеличить стоимость контракта (если он заключен до 1 июля 2021 года). Это позволит немного сгладить скачок цен на строительные материалы.

Начальник отдела ценообразования и сметного нормирования ОГКУ «ЧОИС» Татьяна Журавлева. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

А ЧТО С ЦЕНАМИ НА КВАРТИРЫ

Цены на жилье в Челябинске начали расти, но столица Южного Урала все равно немного не дотягивает до остальных городов-миллионников. Квартиры у нас на 5-7% ниже, чем в том же самом Омске и Перми.

— В этом году Челябинск вошел в топ-10 городов-миллионников по приросту цены за один квадратный метр. С начала года он составил 20-21%. Конечно, нам не сравниться с Сочи — город уже побил стоимость Москвы на 10%, — комментирует директор челябинского филиала АН «Этажи» Александр Аверин, связывая такой резкий скачок с тем, что в Челябинске и так был один из самых низких ценников на жилье.

Директор челябинского филиала АН «Этажи» Александр Аверин. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Он добавил, что летом произошел сезонный спад спрос на квартиры, поэтому произошел откат в цене — примерно на 3%:

— К концу года ожидает рост цен на 1-3%, ипотечные ставки хоть и пойдут вверх, но не агрессивно — по прогнозу до полупроцента.

По мнению директора по развитию АПРИ «Флай Плэнинг» (сейчас строят «Привилегия», «Белый хутор», «Парковый премиум») Алексея Салтыкова, у роста цены на жилье есть вторая сторона:

— Это дает застройщику возможность применять более качественные материалы, искать интересные технические решения, уходить в архитектурные изыски, чтобы объекты выглядели качественно и отличались от того, что есть на рынке. Радует, что застройщики перешли от того, чтобы просто построить квадратный метр к осмыслению сценария жизни человека — как в этом доме будут жить люди, — говорит Алексей Салтыков. — Мы видим также, что покупатели стали все притязательнее, в соответствии с чем и меняем продукт.

Директор по развитию АПРИ «Флай Плэнинг» Алексей Салтыков. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

НОВОСТРОЕК ВСЕМ НЕ ХВАТАЕТ

По словам Александра Аверина, активнее всего челябинцы покупают загородное жилье: это и дома в клубных поселках, и в многоквартирных домах за пределами города, и частные дома.

— Спрос на загородное жилье растет последние три года, что, безусловно, подстегивает пандемия, — добавляет Аверин.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Редактор «Комсомольской правды» Юлия Реутова. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Новостройки также по-прежнему в топе. Как рассказал директор челябинского офиса агентства недвижимости «Этажи», подстегивает спрос то, что Южный Урал стал одним из городов, где сохранилась льготная ипотека.

— Единственная проблема для Челябинска в том, что не все застройщики ожидали такие объемы продаж. И сейчас полка вымылась — новых сданных объектов не так чтобы сильно хватало. А люди, продавая вторичку, желают куда-то переехать, — говорит Александр Аверин. — Это, на мой взгляд, сейчас единственный стоп-фактор для еще большего роста спроса на новостройки.

При этом, по его словам, 70% всех продаж — это вторичка.

СТОИТ ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЖИЛЬЕ?

Эксперты считают, что инвестирование в недвижимость по-прежнему остается «тихой гаванью», возможностью в условиях нестабильности «припарковать» свои сбережения.

— Ставка по депозитам хоть и растет, но все равно ниже инфляции. Поэтому вложение в недвижимость — это хороший вариант. — Мы видим, что инвестирование в квартиры сейчас часто выглядит так: родители из Челябинской области покупают своим детям жилье «на вырост». Случалось, что и 10-летним детям приобретают жилье, чтобы через 5-7 лет чадо приехало на учебу. Думаю, этот тренд сохранится.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

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