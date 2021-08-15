Из лагеря ММК в Башкирии из-за пожара эвакуировали детей

Фото: МЧС Башкортостан

Из-за опасности лесных пожаров в Республике Башкортостан эвакуировали детей из лагеря «Горное ущелье». Оздоровительное учреждение принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату и находится на границе с Челябинской областью.

По данным МЧС Башкирии на территории республики сейчас зарегистрировано 2 очага лесных пожаров. На территории Белорецкого района, где расположен детский лагерь, горит 1,5 гектара леса. Еще 8 гектаров горит в соседнем Бурзянском районе. На территории действует 4 класс пожароопасности.

— 15 августа 2021 года в 12:30 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье», находящегося в деревне Зеленая Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушение задействовано 10 единиц техники и 17 человек, — говорится в сообщении МЧС.

Из лагеря эвакуированы 750 детей и 87 сотрудников. Их увезли на 9 автобусах и переселили в детский лагерь «Уральские Зори».

— Угрозы населенному пункту и детскому лагерю нет, — передает МЧС.

Фото: МЧС Башкортостан

Фото: МЧС Башкортостан

Фото: МЧС Башкортостан

Фото: МЧС Башкортостан

Фото: МЧС Башкортостан

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