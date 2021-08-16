В ЮУрГУ и ЧелГУ не досчитались студентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала августа вузы публикуют приказы о зачислении. Но не во всех университетах утвердили списки поступивших. ЮУрГУ и ЧелГУ не хватило абитуриентов, поэтому там объявили дополнительный набор. Это значит, что у школьников появился второй шанс попасть на бюджет.

Металлургия, электроэнергетика и космонавтика никому не нужны?

В Южно-Уральском госуниверситете не досчитались 191 абитуриента. Вуз собирает заявления на дополнительный прием сразу в четырех филиалах: в Миассе, Златоусте, Нижневартовске и Челябинске. В последнем осталось 144 бюджетных места.

Самая большая нехватка студентов на металлургии — 33 человека, в машиностроении — 30 и наземных транспортно-технологических комплексах — 23.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заявления будут принимать с 17 по 25 августа включительно. Не важно, подавали ли документы в ЮУрГУ до этого: попасть на бюджет могут все. Вуз разрешает выбрать 10 специальностей.

Вступительные экзамены проведут с 18 по 26 августа. Удобный для себя день абитуриент выбирает самостоятельно. Если в этом году уже получали оценку за экзамены, по желанию их можно пересдать — система автоматически засчитает наиболее высокую оценку.

Приказ о зачислении по дополнительному набору опубликуют 27 августа. А списки уже зачисленных можно посмотреть на сайте вуза.

Ищут физиков, химиков и математиков

Фото: Поступай в ЧелГУ / vk.com

В ЧелГУ тоже не добрали студентов на технические специальности. В начале месяца выложили списки зачисленных, но продолжают искать абитуриентов на математический, физический и химический факультеты.

Дополнительный набор в филиалах Челябинского государственного университета объявили по семи направлениям:

— Физика (физический факультет);

— Радиофизика (физический факультет);

— Материаловедение и технологии материалов (физический факультет);

— Химия (химический факультет);

— Фундаментальная и прикладная химия (химический факультет);

— Прикладная математика и информатика (математический факультет в Миасском филиале);

— Фундаментальная информатика и информационные технологии (математический факультет в Миасском и Троицком филиалах).

Подать документы на бакалавриат и специалитет можно с 18 по 26 августа. Но поступать придется заново, даже если ранее заявлялись на бюджет.

— Это означает, что необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете, подать заявление, пройти вступительные испытания (кроме лиц, поступающих по квоте) и написать согласие на зачисление, — заметила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

Фото: Приемная комиссия ЮУГМУ / vk.com

А вот в медицинском университете наоборот количество абитуриентов превысило число бюджетных мест в четыре раза. В этом году, в отличие от 2020, больше поступивших захотели освоить стоматологию, медико-профилактическое дело и фармацию.

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