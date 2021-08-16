«Он у меня один остался»: москвичка неделю не могла дозвониться до южноуральской больницы, куда попал ее отец

Евгения просто хочет помочь своему отцу выжить. Фото: Google.ru/maps

Евгения Коробкова живет и работает в Москве, а в Карталах у нее самый родной человек – отец. О том, что приболел, он написал дочери в социальных сетях вечером 7 августа. Тогда дочь посоветовала вызвать врача. А после этого отец перестал выходить на связь. Уже через соседей Евгения узнала, что у ее папы подтвердили ковид и его забрали в инфекционку.

— Я живу в Москве, а он в городе Карталы, очень проблематично самой контролировать ситуацию, понадеялась, что вызовет врача и все будет хорошо. Он ждал врача, но тот к нему не пришел, — рассказывает женщина. — Отец сам с ковидом пошел в больницу на прием и там его срочно положили в инфекционное отделение.

В четверг, 12 августа, Евгения узнала о том, что отец лежит в больнице — инфекционном отделении в поселке Локомотивный. По телефону до учреждения дозвониться не смогла ни по одному из телефонов.

— На сайте инфекционного отделения написано, что с 2007 года и по сей день заведует мужчина, которого несколько лет назад осудили за убийство жены. Сайт древний, информация не обновляется. На телефонные звонки просто не отвечают, — возмущена Евгения. — Единственное, что удалось сделать — попросить коллегу папы, чтобы она ходила в больницу и у нянечек хотя бы что-то узнавала. Представьте, я нахожусь в Москве. Как мне узнать об отце, что там творится. Люди просто не отвечают.

На этот сайт зашли и мы. Нашли его не с первого раза — перед ним в Яндексе высветилось шесть старых версий. Иронично, что на сайте нарисована карта России, на которой отмечены только Челябинская область и Москва. Вот только эта ситуация в очередной раз показала, что между столицей и регионами лежит огромная пропасть.

— В Москве легче достать лекарство или кислородные агрегаты, чем в городе Карталы, который находится на границе с Казахстаном. Но для этого нужно знать, что привезти из Москвы, имеет ли смысл ехать, — объясняет Евгения. — Не знаю, что делать, нужна информация о том, что с ним происходит, как его лечат, может быть есть платное отделение и можно кого-то нанять.

На главного врача больницы Ольгу Губчик оказалось проще выйти через ВКонтакте, а не по рабочему телефону. Она дала Евгении номер телефона красной зоны, по которому вновь никто ничего не сообщил.

— Мне оттуда позвонила медсестра, сказала, что передаст трубку врачу и не передала. Ольга Губчик написала: «Лекарство все есть, он на кислороде, идет консилиум». То есть отец в реанимации. Больше подробностей нет.

Сейчас Евгения не знает, что предпринять, ждет окончания консилиума и надеется на звонок.

— Мама давно умерла, а отец специфический гражданин, меня бережет. Он у меня один остался. Естественно, я сделаю все, чтобы он не умер. Но в таких условиях это очень трудно, — признается Евгения.

В министерстве здравоохранения Челябинской области комментировать ситуацию не стали, попросили прислать официальный запрос, который позже перешлют в Карталинскую городскую больницу. Но отметили стандартную формулировку, что врачи не имеют права разглашать по телефону диагнозы пациентов, так как не могут проверить, является ли звонящий его родственником.

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