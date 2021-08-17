Таксист в Магнитогорске спас пенсионерку от мошенников

Доверчивая пенсионерка вызвала такси, чтобы передать деньги аферисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске таксист помог пожилой клиентке не стать жертвой мошенников. 24-летнему водителю поступил очередной заказ: забрать деньги и отвезти их по указанному адресу.

Молодой человек принял 50 тыс. рублей у 80-летней пенсионерки и уже был в пути, когда ему позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец просил не привозить ему деньги лично, а перевести их на банковский счет. В этот момент таксист понял, что имеет дело с аферистом.

Он вернулся домой к пенсионерке, отдал ей деньги обратно и принялся расспрашивать о странной ситуации с перевозкой средств.

Женщина рассказала, что на домашний телефон ей неожиданно позвонил некий мужчина, представился родственником и срочно попросил в долг 100 тыс. рублей. Таких денег у горожанки не было, но она согласилась отдать самозванцу 50 тыс. рублей.

Таксист окончательно убедился, что столкнулся с мошенниками, наживающимися на чужой доверчивости. Он вызвал полицейских, а пока те добирались до дома пенсионерки, объяснил той, как уберечься от обманщиков.

— Благодаря неравнодушию и бдительности молодого человека, денежные средства были возвращены владелице, а не переведены мошенникам, — рассказали в полиции Магнитогорска.

Личность злоумышленника, который пытался отобрать сбережения у пожилой женщины, сейчас пытаются установить.

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