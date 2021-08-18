Бассейны Челябинска как альтернатива морю: цены, адреса и расписание на август 2021

Далеко купальники не убирайте Фото: Иван МАКЕЕВ

Переживаете, что летом так и не успели искупаться? Вы все еще можете надеть купальник и поплавать, и не важно, сколько на улице градусов. Предлагаем вам изучить бассейны Челябинска и найти тот, что станет альтернативой морю. Публикуем цены, адреса и расписание на август 2021.

Справка: для свободного плавания возьмите с собой шапочку, купальник, сланцы, очки и банные принадлежности. Требования к набору в бассейнах могут отличаться.

Отдельные бассейны

Поплавать в бассейне можно за 180 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Адрес: ул. 40-летия Октября, 31а,

сеанс: 45 минут,

стоимость разового посещения: 350 рублей.

В «Юбилейном» работают два больших бассейна по 25 метров в длину. В них по четыре дорожки, глубина которых варьируется от 2 до 5 м. Температура воды — 26-28° С.

ул. 50 лет ВЛКСМ, 14,

45 минут,

180-270 рублей.

В «Строителе» можно искупаться в большой или средней ваннах. В каждой по восемь дорожек: в первой длина 50 метров, а во второй — 25. Но до 1 сентября бассейн на ЧМЗ не работает.

ул. Российская, 40,

45 минут,

280-340 рублей.

В стоимость билета в «Электрометаллурге» входят посещение бассейна 50х21 м и сауны. Температура воды держится на уровне +28°С. Самая большая глубина — 4,5 метра. Бассейн откроется 24 августа.

ул. Олимпийская, 29,

от 90 минут (есть безлимит),

700-900 рублей.

В термах VODA работают два типа бассейнов — термальный и крытый. В первом гости купаются под открытым небом, во втором — в помещении. Оба работают круглогодично. В ваннах установлены джакузи, гидромассажные лежаки и водопады.

Бассейны в спортивных комплексах

Для малышей в некоторых бассейнах оборудуют "лягушатники" Фото: Иван МАКЕЕВ

ул. Сони Кривой, 60,

45 минут,

190-280 рублей.

Поплавать в бассейне ЮУрГУ могут не только студенты и преподаватели вуза. В распоряжении жителей 10 дорожек длиной 50 м, которые подогреваются до +27° С.

ул. Новороссийская, 81,

45 минут,

300 рублей.

Длина большой ванны в спортивном комплексе «Восход» — 25 метров. Посетители одновременно могут занять 6 дорожек. Кстати, здесь температура воды и воздуха одинаковая: +28.

ул. Энгельса, 44д,

безлимит,

970-1200 рублей.

В 23-метровом бассейне в спорткомплексе «Рэкком» нет дорожек: гости могут плавать по удобной для них траектории. В ванне зона гидромассажа, а рядом турецкая и финская сауны. Вода проходит многоступенчатую озоновую очистку.

ул. Дзержинского, 93а,

безлимит,

600 рублей.

В разовое посещение бассейна Avrora Fitness входят не только купание в ванне, но и джакузи, хаммам, сауна и финская парная. В бассейне четыре дорожки, одна из них с аэро- и гидромассажем.

Перед посещением лучше предварительно созвониться с администрацией Фото: Иван МАКЕЕВ

пр. Ленина, 26а,

безлимит,

2 000 рублей.

В «Видгофе» находится 25-метровая ванна. Вода в бассейн поступает из скважины и не обрабатывается хлором. Температура поддерживается на уровне +29. В безлимит входят посещение бассейна, хаммама, сауны и джакузи, а также пользование полотенцем и феном.

ул. Бр. Кашириных, 65б,

безлимит,

1800 рублей.

В фитнес-центре «Олимп» посетителям 25-метрового бассейна открывается панорамный вид на город. В стоимость еще входят сауны, хаммам, гидромассажные ванны, а также сейфовая ячейка, два полотенца, сушилка купальных принадлежностей, питьевая вода и WI-FI.

Если вы плавали в челябинских бассейнах, напишите о своих впечатлениях в комментариях. Расскажите, где больше понравилось, где нет хлорки и стоит ли это своих денег.

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