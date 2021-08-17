Из Кургана в Санкт-Петербург запустят пробные авиарейсы

Полеты осуществляются 1-2 раза в неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца 2021 года в Кургане запустят пробные авиарейсы до Санкт-Петербурга. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии.

— Питер. По этому году мы постараемся, попробуем, катнем, субсидируем, посмотрим, как пойдет. Если будет наполняемость рейса и будет экономика, потом авиаперевозчик будет летать самостоятельно, — отметил Шумков.

По словам губернатора, аэропорт и перевозчик оценят наполняемость рейсов пассажирами и просчитают экономику самих маршрутов, чтобы сделать выводы о возможности авиаперелетов до Санкт-Петербурга на дальнейшей основе.

Если получится, что рейсы станут выгодны перевозчику, то улететь в Санкт-Петербург из Кургана можно будет один или два раза в неделю. Кроме того, губернатор также подчеркнул, что в 2022 году планируется начать осуществлять авиаперелеты в северные города УрФО и в Тюменскую область.

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