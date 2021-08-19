Цветы на 1 Сентября заказывают уже сейчас
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Покупать букет прямо в День знаний — плохая идея. На прилавках уже не такое большое разнообразие, а цены из-за праздника завышены. Чтобы выбрать самые красивые цветы и сэкономить, родители заказывают их с середины августа. Какой букет будет уместно подарить классному руководителю 1 Сентября? Спросили флористов и составили четыре варианта.
Букеты из свежесрезанных цветов до сих пор популярны и стоят от 990 рублей. По словам флористов, гладиолусы и хризантемы учителям дарят чаще всего. Хотите выделиться — берите редкие цветы.
— Одним из самых необычных является гладиолус черный кардинал. Его цена от 90 до 150 рублей в зависимости от длины, — объясняет арт-директор цветочной компании FanFanTulpan Марина Лаврентьева. — Альтернативой могут стать и сезонные цветы, которые отличаются стойкостью и хорошей ценой. К ним относятся подсолнухи, герберы и орхидеи.
Хотите выделиться на линейке? Тогда берите редкие свежесрезанные цветы. Фото предоставлено цветочной компанией FanFanTulpan
Цветочные мастера советуют брать букеты, соразмерные школьникам. Нести огромные охапки, а потом стоять с ними на линейке первоклашкам неудобно. Пусть в этот день они запомнят не только тяжелые и мешающие им цветы. А старшеклассникам предлагают задуматься о символике: знаком уважения и доверия станет букет из орхидей.
Если живые цветы простоят несколько недель, то горшечные растения при правильном уходе будут жить годами. Такой вариант подходит как подарок от одного ученика или от всего класса и стоит 1 200-2 500 рублей.
— Чтобы не думать о пересадке, выбирайте готовое решение. Горшок в осенней гамме: желтый, оранжевый, зеленый или красный и нецветущее растение, которое не вызывает аллергии. Это спатифиллум, хамедорея, замиокулькас или сансевиерия, — делится директор магазина живых растений «Июль» Ирина Гильфанова.
Растение в горшке - беспроигрышный вариант для любителей зелени. Фото предоставлено магазином живых растений «Июль»
Все растения без цветов неприхотливы в уходе. Им не нужен яркий свет и частый полив. Но даже среди цветущих экземпляров есть те, с которыми мало хлопот. Например, орхидею можно поливать раз в неделю, а ее бутоны будут держаться от 3 месяцев до года.
А вот за сухоцветами вообще ухаживать не нужно. Им достаточно красивой вазы или кашпо. Цены на такие букеты — 500-2000 рублей. Но дарить их рекомендуют учителям до 40 лет, так как женщины постарше могут предвзято отнестись к сухим цветам.
— Многие сухоцветы еще не известны широкой аудитории. Учителю лучше дарить более ароматную лаванду, хлопок, гелихризум. Также можно добавить в букеты пшеницу, овес или рожь. Они хорошо перекликаются с осенней тематикой, и для многих злаковые — символ добра и достатка, — подсказывает владелица мастерской SoNata Наталья Щербак.
Букет из сухоцветов - оригинальный вариант, к тому же ещё и легкий. Фото предоставлено мастерской SoNata
Чтобы сухоцветы дольше сохранялись, флористы советуют:
— раз в месяц обдувать их холодным потоком из фена;
— не мочить, чтобы не заплесневели;
— не ставить прямо на солнце, иначе выгорят;
— не прижимать, потому что хрупкие.
Перед 1 Сентября в России запускают акцию «Дети вместо цветов». Родителям предлагают купить один букет на весь класс, а сэкономленные деньги отправить на благотворительность.
Аналогичное мероприятие проводят и в Челябинске, только называется она «Начинаем год с добра». Ее инициаторами 5 лет назад стали родители онкобольных детей. Всероссийскую акцию решили усовершенствовать.
Можете подарить один букет от класса, а сэкономленные деньги отправить на благотворительность
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Вместо цветов родители жертвуют суммы, а взамен «Искорка фонд» предоставляет красочные праздничные флажки на линейку, чтобы дети не стояли с пустыми руками, — рассказывает директор благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка фонд» Татьяна Сачко.
А еще таким классам проведут уроки добра и устроят экскурсии по территориям партнеров и спонсоров благотворительного движения. В прошлом году методические рекомендации уже получили школы в Ньютоне и Кунашаке.
Уже определились, какой букет купите?
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Все пожертвования отправятся на помощь в лечении: организаторы фонда закупят подопечным специальное питание и дорогостоящие препараты.
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