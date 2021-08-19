Цветы на 1 Сентября заказывают уже сейчас Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Покупать букет прямо в День знаний — плохая идея. На прилавках уже не такое большое разнообразие, а цены из-за праздника завышены. Чтобы выбрать самые красивые цветы и сэкономить, родители заказывают их с середины августа. Какой букет будет уместно подарить классному руководителю 1 Сентября? Спросили флористов и составили четыре варианта.

Ароматные, нежные и стойкие живые цветы

Букеты из свежесрезанных цветов до сих пор популярны и стоят от 990 рублей. По словам флористов, гладиолусы и хризантемы учителям дарят чаще всего. Хотите выделиться — берите редкие цветы.

— Одним из самых необычных является гладиолус черный кардинал. Его цена от 90 до 150 рублей в зависимости от длины, — объясняет арт-директор цветочной компании FanFanTulpan Марина Лаврентьева. — Альтернативой могут стать и сезонные цветы, которые отличаются стойкостью и хорошей ценой. К ним относятся подсолнухи, герберы и орхидеи.

Хотите выделиться на линейке? Тогда берите редкие свежесрезанные цветы. Фото предоставлено цветочной компанией FanFanTulpan

Цветочные мастера советуют брать букеты, соразмерные школьникам. Нести огромные охапки, а потом стоять с ними на линейке первоклашкам неудобно. Пусть в этот день они запомнят не только тяжелые и мешающие им цветы. А старшеклассникам предлагают задуматься о символике: знаком уважения и доверия станет букет из орхидей.

Растущие, неприхотливые и гипоаллергенные цветы в горшках

Если живые цветы простоят несколько недель, то горшечные растения при правильном уходе будут жить годами. Такой вариант подходит как подарок от одного ученика или от всего класса и стоит 1 200-2 500 рублей.

— Чтобы не думать о пересадке, выбирайте готовое решение. Горшок в осенней гамме: желтый, оранжевый, зеленый или красный и нецветущее растение, которое не вызывает аллергии. Это спатифиллум, хамедорея, замиокулькас или сансевиерия, — делится директор магазина живых растений «Июль» Ирина Гильфанова.

Растение в горшке - беспроигрышный вариант для любителей зелени. Фото предоставлено магазином живых растений «Июль»

Все растения без цветов неприхотливы в уходе. Им не нужен яркий свет и частый полив. Но даже среди цветущих экземпляров есть те, с которыми мало хлопот. Например, орхидею можно поливать раз в неделю, а ее бутоны будут держаться от 3 месяцев до года.

Долговечные, легкие и необычные сухоцветы

А вот за сухоцветами вообще ухаживать не нужно. Им достаточно красивой вазы или кашпо. Цены на такие букеты — 500-2000 рублей. Но дарить их рекомендуют учителям до 40 лет, так как женщины постарше могут предвзято отнестись к сухим цветам.

— Многие сухоцветы еще не известны широкой аудитории. Учителю лучше дарить более ароматную лаванду, хлопок, гелихризум. Также можно добавить в букеты пшеницу, овес или рожь. Они хорошо перекликаются с осенней тематикой, и для многих злаковые — символ добра и достатка, — подсказывает владелица мастерской SoNata Наталья Щербак.

Букет из сухоцветов - оригинальный вариант, к тому же ещё и легкий. Фото предоставлено мастерской SoNata

Чтобы сухоцветы дольше сохранялись, флористы советуют:

— раз в месяц обдувать их холодным потоком из фена;

— не мочить, чтобы не заплесневели;

— не ставить прямо на солнце, иначе выгорят;

— не прижимать, потому что хрупкие.

Один букет на весь класс ради благотворительности

Перед 1 Сентября в России запускают акцию «Дети вместо цветов». Родителям предлагают купить один букет на весь класс, а сэкономленные деньги отправить на благотворительность.

Аналогичное мероприятие проводят и в Челябинске, только называется она «Начинаем год с добра». Ее инициаторами 5 лет назад стали родители онкобольных детей. Всероссийскую акцию решили усовершенствовать.

Можете подарить один букет от класса, а сэкономленные деньги отправить на благотворительность Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вместо цветов родители жертвуют суммы, а взамен «Искорка фонд» предоставляет красочные праздничные флажки на линейку, чтобы дети не стояли с пустыми руками, — рассказывает директор благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка фонд» Татьяна Сачко.

А еще таким классам проведут уроки добра и устроят экскурсии по территориям партнеров и спонсоров благотворительного движения. В прошлом году методические рекомендации уже получили школы в Ньютоне и Кунашаке.

Уже определились, какой букет купите? Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все пожертвования отправятся на помощь в лечении: организаторы фонда закупят подопечным специальное питание и дорогостоящие препараты.

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