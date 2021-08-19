Охранник челябинского торгового центра ударил посетительницу кулаком в лицо

Секьюрити подошел к девушке и ударил ее Фото: кадр с видео

В ТРК «Космос» охранник ударил по лицу посетительницу, сидевшую за столиком на фуд-корте. Видео появилось в Сети.

На записи видно, как мужчина наклонился, что-то сказал, а затем со всей силы ударил девушку. Слышен громкий шлепок. Все произошло на глазах у других посетителей. Еще один секьюрити пытается его остановить. Пострадавшая схватилась за нос — судя по всему, у нее потекла кровь.

Сколько лет девушкам определить сложно. За столиком с ними сидел ребенок.

Что предшествовало рукоприкладству, пока не ясно. В ТРК заявили, что охранник уже уволен.

— Участник конфликта — не сотрудник ТРК, а подрядчик из охранного предприятия. Сейчас он отстранен от работы и уволен. Проводится внутренняя служебная проверка, чтобы выяснить, насколько он был допустим к работе, есть ли медицинские справки, — сообщили КП-Челябинск в ТРК «Космос».

В ТРК добавили, что передали все материалы в полицию — сотрудников тоже вызвали на место ЧП.

В пресс-службе УМВД по Челябинске прокомментировали, что заявления в полицию не поступало. Тем не менее проверку начали по публикации в соцсетях.

В частном охранном предприятии «Сфера безопасности», чей сотрудник ударил посетительницу, ситуацию не комментируют. Оператор взяла контакты нашего корреспондента и пообещали передать их руководству. На сайте ЧОПа сообщается, что они также охраняют ТРК «Кольцо», популярные фаст-фуды KFС и Subway. Среди клиентов есть и крупные предприятия: Мечел, РЖД и даже ГКБ №6.

— Охранник — специальный субъект в уголовном законодательстве. Он несет ответственность за превышение своих полномочий. Я не знаю всей подоплеки конфликта, но он в любом случае не должен был так поступать, — прокомментировал председатель Ассоциации ЧОП Урала Александр Почкин.

Смотреть видеосюжет Охранник избил посетительницу на фуд-корте

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