Охранник челябинского торгового центра ударил посетительницу кулаком в лицо

Секьюрити подошел к девушке и ударил ее
Фото: кадр с видео
В ТРК «Космос» охранник ударил по лицу посетительницу, сидевшую за столиком на фуд-корте. Видео появилось в Сети.
На записи видно, как мужчина наклонился, что-то сказал, а затем со всей силы ударил девушку. Слышен громкий шлепок. Все произошло на глазах у других посетителей. Еще один секьюрити пытается его остановить. Пострадавшая схватилась за нос — судя по всему, у нее потекла кровь.
Сколько лет девушкам определить сложно. За столиком с ними сидел ребенок.
Что предшествовало рукоприкладству, пока не ясно. В ТРК заявили, что охранник уже уволен.
— Участник конфликта — не сотрудник ТРК, а подрядчик из охранного предприятия. Сейчас он отстранен от работы и уволен. Проводится внутренняя служебная проверка, чтобы выяснить, насколько он был допустим к работе, есть ли медицинские справки, — сообщили КП-Челябинск в ТРК «Космос».
В ТРК добавили, что передали все материалы в полицию — сотрудников тоже вызвали на место ЧП.
В пресс-службе УМВД по Челябинске прокомментировали, что заявления в полицию не поступало. Тем не менее проверку начали по публикации в соцсетях.
В частном охранном предприятии «Сфера безопасности», чей сотрудник ударил посетительницу, ситуацию не комментируют. Оператор взяла контакты нашего корреспондента и пообещали передать их руководству. На сайте ЧОПа сообщается, что они также охраняют ТРК «Кольцо», популярные фаст-фуды KFС и Subway. Среди клиентов есть и крупные предприятия: Мечел, РЖД и даже ГКБ №6.
— Охранник — специальный субъект в уголовном законодательстве. Он несет ответственность за превышение своих полномочий. Я не знаю всей подоплеки конфликта, но он в любом случае не должен был так поступать, — прокомментировал председатель Ассоциации ЧОП Урала Александр Почкин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru