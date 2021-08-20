В центре Челябинска открыли памятник экс-губернатору Петру Сумину

Памятник второму губернатору Челябинской области Петру Сумину Фото: Кирилл САДЫКОВ

На церемонию открытия памятника бывшему губернатору Челябинской области Петру Сумину пришли мэр Челябинска Наталья Котова, его друзья и соратники, среди них — занимавший должность вице-губернатора в 2000-е годы Валентин Буравлев.

Стихи украинской поэтессы Алены Васильченко зачитала вдова Ольга Сумина со символичными строками «Придет черед, пройдут года — и за столом дубовым трое кого-то вспомнят, как героя, а кто-то — канет в никуда...»

— Прошло больше 10 лет, но земляки понят о Петре Ивановиче, значит хороший след оставил он в области, — отметила Ольга Сумина. — Сегодня открыли этот мемориальный памятник, пусть он будет крепким узлом между прошедшими временами и грядущими поколениями.

Возле памятника открыли фотовыставку, посвященную экс-губернатору.

С предложением об установке мемориального объекта около музея выступил благотворительный фонд «Бирюзовый». Краеведческий музей (так называлось здание до переименования в Государственный исторический музей) стал первым крупным культурным объектом за многие годы, был построен по решению Петра Сумина и стал своеобразным символом эпохи его губернаторства.

Бюст начали устанавливать в конце июня 2021 года, но в процессе выяснилось, что отсутствуют разрешительные документы. Работы возобновили после того, как были соблюдены все правила и процедуры по установке памятников. Сегодня, 20 августа, монумент открыт официально.

вдова Ольга Сумина Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вице-губернатор с 1996 по 2010 годы Валентин Буравлев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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