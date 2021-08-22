Топ-5 мест на реке Ай, которые должен посетить каждый турист: лето - сплавная пора

Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Сплавы по рекам — отличный вариант для лайтового отдыха в Челябинской области. В отличие от походов, не надо тащить на плечах тяжеленные рюкзаки: загрузил все на катамаран и неси меня река! Самая популярная река — Ай, спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло.

Одна из точек, где начинают сплавы — Майская поляна Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На катамаран можно уместиться всей семьей Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Река Ай пролегает через ряд горных хребтов, образующих живописную каньонообразную долину. Практически каждый поворот очаровывает «инстаграмными» видами. По пути есть несколько стоянок с природными достопримечательностями.

Первая остановка — Кургазакская пещера, одна из самых посещаемых на реке Ай. Она расположена в пяти минутах ходьбы от берега. За счет того, что входной грот достаточно большой и освещенный лучами солнца, зайти внутрь и пройти пару десятков метров даже без специальной подготовки. Поскольку в пещере скользко и прохладно даже в жару, надевайте удобную обувь и берите с собой куртки.

У Кургазакской пещеры много туристов. К сожалению, не все трезвые Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На стоянках — импровизированные магазины и фаст-фуд Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Следующая одна обязательная точка посещения — «Сухие водопады», или Алексеевский лог. Когда-то здесь действительно были водопады. Но сейчас услышать шум воды в этом месте можно только весной, когда тает снег. В остальное время «сухие водопады» представляют собой каменную лестницу с нависающими вокруг ветками деревьев, где ощущаешь себя, словно в джунглях. Наверху — небольшое озерцо.

Сухие водопады напоминают кадры из фильмов о затерянных мирах Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Ощущаешь себя, словно в джунглях. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Шум воды на Сухих водопадах можно услышать только весной Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Еще одна точка, которая редко встречается в путеводителях — большой мост у турбазы «Скала Разбойник». Он находится прямо на границе Челябинской области и Башкортостана.

А этот мост находится ровно на границе Челябинской области и Башкортостана Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Визитная карточка реки Ай — Большие Айские притесы. Высота каньона, по которому протекает здесь река, достигает 100 метров.

Природа поражает величием и разнообразием Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Подняться по Притесам наверх можно только в одном месте, и это очень опасно. Поэтому лучше вернуться сюда на автомобиле и посмотреть на реку уже сверху. Любители пощекотать нервы могут спрыгнуть с тарзанки. Летом на Больших Айских притесах вешают качели над самым обрывом, — рассказала начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова.

На Больших Айских притесах есть качели над самым обрывом Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На качелях есть страховка. Стоимость катания: 300 рублей за 5 минут Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С Больших притесов открывается невероятный вид Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Еще один объект, который советуют посетить туристам, — Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, расположенный возле села Сикияз-Тамак. Пещерный город состоит из 42 полостей, гротов, скальных навесов. Археологи обнаружили в них множество следов пребывания древних людей — фрагменты керамики, утвари и оружия, а также кости вымерших животных — мамонта, шерстистого носорога и других.

Сплавы по реке Ай предлагают как туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, так и небольшие турклубы. Там вам предоставят катамараны, весла и спасжилеты, плюс сопровождающий инструктор. Сезон длится с мая по сентябрь. Есть варианты без ночевок, а есть возможность отправиться на несколько дней с ночевкой в палатках. Также можно найти варианты размещения с комфортом, но их немного.

Новые фото в Instagram точно будут Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В основном группы стартуют от поселка Межевой или Майской поляны. Весной, когда река более полноводная, можно начать маршрут от Кусы и посмотреть скалу Аргус. Она идет вдоль реки высоким и довольно узким гребнем, обрываясь по обе стороны. Наверху растет красивый сосновый лес. В основании скалы имеется грот. Утес представляет собой остатки рифа с колониями сине-зеленых водорослей – строматолитов.

Местами даже образуются «пробки» Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Сплавы по реке Ай предлагают туроператоры и небольшие турклубы Фото: Эдуард ФАДЮШИН

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