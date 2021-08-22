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Туризм22 августа 2021 7:48

Топ-5 мест на реке Ай, которые должен посетить каждый турист: лето - сплавная пора

Летаем под пропастью, лезем в пещеру и покоряем уральские джунгли
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло.

Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Сплавы по рекам — отличный вариант для лайтового отдыха в Челябинской области. В отличие от походов, не надо тащить на плечах тяжеленные рюкзаки: загрузил все на катамаран и неси меня река! Самая популярная река — Ай, спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло.

Одна из точек, где начинают сплавы — Майская поляна

Одна из точек, где начинают сплавы — Майская поляна

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло

Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На катамаран можно уместиться всей семьей

На катамаран можно уместиться всей семьей

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Река Ай пролегает через ряд горных хребтов, образующих живописную каньонообразную долину. Практически каждый поворот очаровывает «инстаграмными» видами. По пути есть несколько стоянок с природными достопримечательностями.

Первая остановка — Кургазакская пещера, одна из самых посещаемых на реке Ай. Она расположена в пяти минутах ходьбы от берега. За счет того, что входной грот достаточно большой и освещенный лучами солнца, зайти внутрь и пройти пару десятков метров даже без специальной подготовки. Поскольку в пещере скользко и прохладно даже в жару, надевайте удобную обувь и берите с собой куртки.

У Кургазакской пещеры много туристов. К сожалению, не все трезвые

У Кургазакской пещеры много туристов. К сожалению, не все трезвые

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На стоянках — импровизированные магазины и фаст-фуд

На стоянках — импровизированные магазины и фаст-фуд

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Следующая одна обязательная точка посещения — «Сухие водопады», или Алексеевский лог. Когда-то здесь действительно были водопады. Но сейчас услышать шум воды в этом месте можно только весной, когда тает снег. В остальное время «сухие водопады» представляют собой каменную лестницу с нависающими вокруг ветками деревьев, где ощущаешь себя, словно в джунглях. Наверху — небольшое озерцо.

Сухие водопады напоминают кадры из фильмов о затерянных мирах

Сухие водопады напоминают кадры из фильмов о затерянных мирах

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Ощущаешь себя, словно в джунглях.

Ощущаешь себя, словно в джунглях.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Шум воды на Сухих водопадах можно услышать только весной

Шум воды на Сухих водопадах можно услышать только весной

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Еще одна точка, которая редко встречается в путеводителях — большой мост у турбазы «Скала Разбойник». Он находится прямо на границе Челябинской области и Башкортостана.

А этот мост находится ровно на границе Челябинской области и Башкортостана

А этот мост находится ровно на границе Челябинской области и Башкортостана

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Визитная карточка реки Ай — Большие Айские притесы. Высота каньона, по которому протекает здесь река, достигает 100 метров.

Природа поражает величием и разнообразием

Природа поражает величием и разнообразием

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Подняться по Притесам наверх можно только в одном месте, и это очень опасно. Поэтому лучше вернуться сюда на автомобиле и посмотреть на реку уже сверху. Любители пощекотать нервы могут спрыгнуть с тарзанки. Летом на Больших Айских притесах вешают качели над самым обрывом, — рассказала начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова.

На Больших Айских притесах есть качели над самым обрывом

На Больших Айских притесах есть качели над самым обрывом

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На качелях есть страховка. Стоимость катания: 300 рублей за 5 минут

На качелях есть страховка. Стоимость катания: 300 рублей за 5 минут

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С Больших притесов открывается невероятный вид

С Больших притесов открывается невероятный вид

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Еще один объект, который советуют посетить туристам, — Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, расположенный возле села Сикияз-Тамак. Пещерный город состоит из 42 полостей, гротов, скальных навесов. Археологи обнаружили в них множество следов пребывания древних людей — фрагменты керамики, утвари и оружия, а также кости вымерших животных — мамонта, шерстистого носорога и других.

Сплавы по реке Ай предлагают как туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, так и небольшие турклубы. Там вам предоставят катамараны, весла и спасжилеты, плюс сопровождающий инструктор. Сезон длится с мая по сентябрь. Есть варианты без ночевок, а есть возможность отправиться на несколько дней с ночевкой в палатках. Также можно найти варианты размещения с комфортом, но их немного.

Новые фото в Instagram точно будут

Новые фото в Instagram точно будут

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В основном группы стартуют от поселка Межевой или Майской поляны. Весной, когда река более полноводная, можно начать маршрут от Кусы и посмотреть скалу Аргус. Она идет вдоль реки высоким и довольно узким гребнем, обрываясь по обе стороны. Наверху растет красивый сосновый лес. В основании скалы имеется грот. Утес представляет собой остатки рифа с колониями сине-зеленых водорослей – строматолитов.

Местами даже образуются «пробки»

Местами даже образуются «пробки»

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Сплавы по реке Ай предлагают туроператоры и небольшие турклубы

Сплавы по реке Ай предлагают туроператоры и небольшие турклубы

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

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