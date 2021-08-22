Топ-5 мест на реке Ай, которые должен посетить каждый турист: лето - сплавная пора

Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло.
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Сплавы по рекам — отличный вариант для лайтового отдыха в Челябинской области. В отличие от походов, не надо тащить на плечах тяжеленные рюкзаки: загрузил все на катамаран и неси меня река! Самая популярная река — Ай, спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло.
Одна из точек, где начинают сплавы — Майская поляна
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Река Ай — спокойная и несложная, поэтому ее смогут одолеть даже те, кто впервые взял в руки весло
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
На катамаран можно уместиться всей семьей
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Река Ай пролегает через ряд горных хребтов, образующих живописную каньонообразную долину. Практически каждый поворот очаровывает «инстаграмными» видами. По пути есть несколько стоянок с природными достопримечательностями.
Первая остановка — Кургазакская пещера, одна из самых посещаемых на реке Ай. Она расположена в пяти минутах ходьбы от берега. За счет того, что входной грот достаточно большой и освещенный лучами солнца, зайти внутрь и пройти пару десятков метров даже без специальной подготовки. Поскольку в пещере скользко и прохладно даже в жару, надевайте удобную обувь и берите с собой куртки.
У Кургазакской пещеры много туристов. К сожалению, не все трезвые
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
На стоянках — импровизированные магазины и фаст-фуд
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Следующая одна обязательная точка посещения — «Сухие водопады», или Алексеевский лог. Когда-то здесь действительно были водопады. Но сейчас услышать шум воды в этом месте можно только весной, когда тает снег. В остальное время «сухие водопады» представляют собой каменную лестницу с нависающими вокруг ветками деревьев, где ощущаешь себя, словно в джунглях. Наверху — небольшое озерцо.
Сухие водопады напоминают кадры из фильмов о затерянных мирах
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Ощущаешь себя, словно в джунглях.
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Шум воды на Сухих водопадах можно услышать только весной
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Еще одна точка, которая редко встречается в путеводителях — большой мост у турбазы «Скала Разбойник». Он находится прямо на границе Челябинской области и Башкортостана.
А этот мост находится ровно на границе Челябинской области и Башкортостана
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Визитная карточка реки Ай — Большие Айские притесы. Высота каньона, по которому протекает здесь река, достигает 100 метров.
Природа поражает величием и разнообразием
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
— Подняться по Притесам наверх можно только в одном месте, и это очень опасно. Поэтому лучше вернуться сюда на автомобиле и посмотреть на реку уже сверху. Любители пощекотать нервы могут спрыгнуть с тарзанки. Летом на Больших Айских притесах вешают качели над самым обрывом, — рассказала начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова.
На Больших Айских притесах есть качели над самым обрывом
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
На качелях есть страховка. Стоимость катания: 300 рублей за 5 минут
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
С Больших притесов открывается невероятный вид
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Еще один объект, который советуют посетить туристам, — Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, расположенный возле села Сикияз-Тамак. Пещерный город состоит из 42 полостей, гротов, скальных навесов. Археологи обнаружили в них множество следов пребывания древних людей — фрагменты керамики, утвари и оружия, а также кости вымерших животных — мамонта, шерстистого носорога и других.
Сплавы по реке Ай предлагают как туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, так и небольшие турклубы. Там вам предоставят катамараны, весла и спасжилеты, плюс сопровождающий инструктор. Сезон длится с мая по сентябрь. Есть варианты без ночевок, а есть возможность отправиться на несколько дней с ночевкой в палатках. Также можно найти варианты размещения с комфортом, но их немного.
Новые фото в Instagram точно будут
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
В основном группы стартуют от поселка Межевой или Майской поляны. Весной, когда река более полноводная, можно начать маршрут от Кусы и посмотреть скалу Аргус. Она идет вдоль реки высоким и довольно узким гребнем, обрываясь по обе стороны. Наверху растет красивый сосновый лес. В основании скалы имеется грот. Утес представляет собой остатки рифа с колониями сине-зеленых водорослей – строматолитов.
Местами даже образуются «пробки»
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Сплавы по реке Ай предлагают туроператоры и небольшие турклубы
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
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