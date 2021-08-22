Сериал-апокалипсис «Выжившие» взбудоражил небольшой город Челябинской области

кадр из сериала "Выжившие" с видами Златоуста

Если абстрагироваться от близких улочек и до боли знакомого трамвайного вагона №1, место для апокалипсиса выбрано идеально. Актуальности добавляет баннер губернатора Алексея Текслера с рекламой партии, засветившийся в трейлере и первых кадрах сериала. Серые унылые осенние пейзажи как нельзя лучше сочетаются со старой малоэтажной архитектурой и заводскими интерьерами. Режиссер Андрей Пронин вернулся в Златоуст со съемочной бригадой спустя почти 20 лет, чтобы снять сериал о постапокалиптичной реальности в российском провинциальном городе.

«Российский индустриальный город средних размеров, в котором никогда ничего интересного не происходило, внезапно оказывается в новом Средневековье без электричества, воды и надежды на нормальное будущее» — это цитата не из новостной ленты, как может показаться, а из релиза сериала «Выжившие».

Кино снимали прошлой осенью, даже объявляли кастинг среди местных жителей. Приехали звезды Артур Смольянинов, Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Валентина Лукащук, Глеб Пускепалис и другие.

Жители Златоуста находят себя в кадрах сериала

Премьера «Выживших» состоялась 12 августа на платформе Okko, вышли первые три серии. Домохозяйка из Златоуста Анастасия Зайнутдинова не торопится смотреть, терпит — такая примета — надо сначала дождаться выхода всех серий. В 2020 году она с дочкой Олей увидела объявление, прошла кастинг и стала частью массовки.

— Моей дочери было 8 лет на момент съемок, — вспоминает Анастасия. — Она мечтала стать актрисой и уговорила меня пойти на кастинг. У нас было два съемочных дня: в офисе и на выезде из города. На улице весь день лил дождь, мы много времени ждали. После таких съемок моя дочь передумала становиться актрисой, поняла, как это тяжело.

— Что говорят о фильме в Златоусте?

— Говорят, что много мата, но многим понравилось.

— Не смущает жителей, что Златоуст выбрали для мрачного фильма?

— Нет, говорят, город показан красиво. Когда ехали на съемки, я спросила у одного из продюсеров: почему Златоуст? Он ответил, что местные привыкли к такой природе и не замечают, как вокруг красиво.

Анастасию я нашла в кадрах второй серии, когда местные жители пытаются выехать из города.

Анастасия Зайнутдинова на заднем фоне. Фото: Кадр из сериала

Что еще снимали в Златоусте

Андрей Прошкин уже снимал «большое кино» в Златоусте. В 2004 году режиссер лично представил картину «Игры мотыльков» челябинским зрителям в «Киномаксе-Урале» на кинофестивале «Новое кино России». Уже тогда Андрей Прошкин признался в любви к златоустовским пейзажам. Несколько кадров с участием еще совсем юных Алексея Чадова и Оксаны Акиньшиной были сняты в знаменитых трамваях. Не удержался от такой романтики столичный режиссер и на этот раз. Параллели, и правда, просматриваются, особенно в тоскливом настроении с нотками отчаяния и страхом перед неизвестностью.

Не избежать продюсерам сериала «Выжившие» и сравнений с «Эпидемией» Павла Костомарова и Дмитрия Тюрина. Действие там разворачивается в Москве. Канва похожа: неизвестный вирус превращает столицу в город мертвых. Но в реалистичности происходящего Андрею Прошкину пока нет равных: может это родные пейзажи Златоуста, по которым неоднократно гулял любой, кто ездил на Таганай, а может неспешная манера вести сюжет, отличающая российское кино.

Стандартные мини-сериалы из 8 серий по 50 минут — американская мода. Их популярность заставляет многих режиссеров повторять стиль и сюжеты. Приятно посмотреть сериал, в котором чувствуется рука режиссера, порой даже не хватает действий и смены картинки, но это быстро проходит, когда проваливаешься в новый сюжет.

Из актерского состава, пожалуй, удивляет Валентина Лукащук, которая из детских ролей внезапно выросла до обнаженки: у нее самая откровенная роль. Актриса всегда играла школьниц, сначала в скандальном сериале «Школа» и фильме «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, затем дочку Сергея Шнурова в «Детке». Здесь она доросла до роли развязной учительницы, перейдя жестко в категорию 18+.

Валентина Лукащук и Дарья Савельева с девочкой из массовки. Фото: соцсети

Впрочем, матами и откровенностью сегодня никого не удивишь, есть интернет, где цензура намного мягче. В любом случае это неплохой пиар для привлечения туристов. Киноактеры все чаще стали продвигать Таганай. Так, Александр Михайлов недавно выставил фото из заповедника. Вдруг появятся желающие пройтись по местам сериальных съемок «Выживших». Думаю, местные экскурсоводы найдутся.

Анастасия Зайнутдинова с дочкой Олей на съемках сериала. Фото: соцсети

Местные жители фотографируются с актерами сериала. Фото: Соцсети

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