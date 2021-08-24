Топ самых ярких высказываний Надежды Бабкиной в Челябинске: «Я и без выборной кампании езжу»

"На хрупких женских плечах держится весь мир, вселенная, а наша страна тем более" Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области проходит фестиваль-марафон «Песни России», организованный народной артисткой Надеждой Бабкиной. Вчера, 23 августа, она провела в «Комсомольской правде» большую пресс-конференцию. Надо признаться — потрясающей энергии человек. Яркая, сильная, боевая казачка — именно такой предстала Бабкина перед челябинцами. А мы решили собрать самые яркие высказывания артистки, сказанные в Челябинске.

— Не думала, что тут будут с утра наливать! (о встрече в «Комсомольской правде» Челябинск)

Встретили народную артистку традиционно Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— При подарках теперь, могу и уезжать. Спросят, зачем приезжала — да за подарками! (о подарках от редакции, минкульта и партнеров)

"Спросят, зачем приезжала – да за подарками!" Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Мы практически никогда не совпадаем с выборной компанией. Было один раз и сейчас совпадение. Почему-то все считают, что Надю Бабкину кто-то купил. Она приехала отработать, потому что выборы. Да мне все равно. Я и без выборной кампании езжу. Но если выборы есть, люди хотят встать и поддержать свое движение и свою четкую убежденность, так путь выходят. Чего же не выходите? Побаиваетесь? Чего вы побаиваетесь? Меня не надо! Я абсолютно человек системный. Но при этой системе надо найти ту самую свободу, которая будет тебя подпитывать. (о выборах)

— Народ должен чувствовать себя народом, а не в бесконечной проблеме болезни. Они [болезни] бывали и раньше. Страх вселяется активнее, чем мы можем говорить. Людям нужна радостная и благодатная информация. Это еще больше укрепит иммунитет в регионе, стране, мире. (о значимости фестиваля «Песни России» в пандемию)

— Единение культур, наши национальные традиции — основа государственности. […] Народ, который самодостаточен, верует, имеет серьезные корни и ощущение своей земли, вряд ли подастся на какие-то уловки. (о том, почему на фестивале коллективы из разных уголков России)

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— В основе всего лежит культура. Это не только петь, плясать и веселиться, дорогие мои. Это только в конце — когда всем-всем хорошо можно и загулять, и выпить, как мне сегодня предложили казаки. (об основах)

— В каждом народе есть свои особенности. Когда мы друг о друге узнаем, становимся богаче нутром, более уверенными в своих деяниях и поступках. Искусство дает возможность рассуждать. (о том, почему культура может быть многонациональной)

Энергия из Надежды Георгиевны так и фонтанирует Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— В СССР не так уж и плохо было. Там культура стояла на особом уровне. И под особым контролем. И если мы демонстрировали наши традиции, то они охранялись государством, мощно поддерживались во всех направлениях. Сегодня происходит обезличивание. Я против этого. (о современной культуре)

— На женских хрупких плечах держится весь мир, вселенная, а наша страна тем более. Не-не-не, я с мужиками в контакте тесно, я очень люблю мужчин. Казаков и прочее. А кто как не женщина казакам поможет? Женщина в тылу гораздо более эффективна, чем рубать шашкой наголо и воевать, дорогие мои. (о роли женщины)

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Как народная артистка России, я должна отрабатывать «народную артистку России» перед людьми. Я выхожу на сцену, все, чему научилась, все мои решения со своими единомышленниками, хочу отдать людям. И в ответ получаю аплодисменты, подтверждение, что люди ценят и любят. Вот так я отрабатываю народную артистку. Насчет звезд не знаю что там, звезды на небе. Да известная, да популярная. Это повод еще более требовательно к себе относиться. Я не отказываюсь, но сначала я человек, потом уже все остальное. (о своем предназначении)

— Сейчас культура [финансируется и продвигается] по остаточному принципу. Если идешь чего просить и добиваться — отказ, если останется что-то тогда ладно. Это же основа, надо в нее вкладывать, впихивать побольше. И тогда так мы сможем построить счастливую экономику в успешной стране, опираясь на свои традиции и понимание, кто мы такие. Сроду такого не было [как сейчас] Чего мы не пользуемся этими возможностями, я понять не могу? (о слабом финансировании культуры)

"Культура - это не только петь, плясать и веселиться, дорогие мои" Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Сидят в кабинетах молодые специалисты, боятся кресло потерять, и начинают управлять нами. Нами — теми, у кого есть мясо внутри. Хорошо если мы в одну дуду работаем и смотрим в одном направлении. Но если наоборот. «Нам не надо народное, оно не интересное, не коммерческое». И как ты будешь белым и пушистым [в такой ситуации]. И здесь опять пошла борьба. (о слабом финансировании культуры)

— Я с удовольствием делюсь своими успехами — как добиться и стать успешной. Все рассказываю — хотите услышать, слушайте. Не хотите — ваше дело. Я рассказываю, как добилась всего этого. Никогда у меня не было никакой крыши. Небо, Господь и люди. А все остальное — шатко-валко. (об успешности)

"Единение культур, наши национальные традиции – основа государственности" Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Казачий круг [фестиваль] когда начался, понаехали ото всюду атаманы — Франция, Америка, зарубежье. Возмущаются, как же так — баба возглавляет казачий круг. Собрались, на меня смотрят исподлобья. А я им — а чего вы так смотрите на меня, моя задача была вас всех собрать, разбирайтесь, решайте все вопросы. Встала и ушла. Чего ж вы сами не организовались? Вот вас баба и собрала. С этого пошло все. (о фестивале «Казачий круг»)

— Надо понимать, что сегодня 21 век и любая культура, в том числе и казачья, трансформируется. Мы не можем повернуть время вспять. Тогда надо возглавить движение, сделать его так, чтобы оно было созвучно с духом времени, сохраняя при этом весь фундамент. И это мой принцип, принцип коллектива «Русской песни», который существует 45 лет. Все те конкуренты, которые создавались одновременно с нами, сейчас не вижу и не слышу. Я всегда была в протесте — кому я нужна, зачем, кто такая и что за коллективы? И кому это надо? Я все делаю не из-за, а вопреки. Моя позиция — делать непохоже ни на что, но, не портя ничего, ни одну традицию. (о принципах)

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

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