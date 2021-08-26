«Можно словить состояние транса»: программист из Челябинска играет на инструменте древних аборигенов и учит этому других

Егор развивает сообщество диджериду в Челябинске. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Музыка, которая вводит в транс, лечит и поднимает настроение. Все это об одном из самых древних в мире инструментов — диджериду. Мы нашли челябинца, который играет на народном инструменте австралийских аборигенов, обучает этому других людей и выступает на этно-концертах. Егор Кусенков рассказал о том, как сделать диджериду из ПВХ трубы, кто приходит на концерты и почему не выступает на Кировке.

На таких концертах особая атмосфера. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПОКУПАЕТЕ ТРУБУ, ПЕРЕХОДНИК И МОЖНО ИГРАТЬ

Инструмент, который создает природа. Именно так можно сказать о диджериду. Термиты прогрызают дерево изнутри. Шаманы-аборигены находят его в лесу и доделывают. Этот ритуально-трансовый инструмент считается одним из самых древних.

— Традиционный диджериду изготавливают из эвкалипта. По сути, это полое дерево, состоящее из раструба и мундштука. В качестве последнего сами аборигены используют воск, — рассказал Егор Кусенков.

Но так делали раньше, сейчас диджериду изготавливают разными способами, в том числе технологичными. Один из самых небольших вариантов для путешествий и практики в любых местах часто печатают на 3d принтере.

У Егора первый диджериду был бамбуковый, купил он его в «Лавке Волшебника». Есть этот инструмент и в некоторых музыкальных магазинах Челябинска. Чего уж говорить про сайты. Но музыканты стремятся приобретать инструменты, сделанные с душой.

— В последнее время появилась хорошая тенденция к изготовлению качественных инструментов опытными мастерами. Диджериду лучше покупать на заказ: под свои потребности и стиль игры, — подсказал Егор. — Мастеровые инструменты считаются одними из лучших: каждый получается индивидуальным и уникальным — у каждого мастера свои особенности изготовления, что в первую очередь влияет на звук и форму инструмента.

Первый диджериду Егор купил примерно за тысячу, сейчас придется заплатить больше. За обычный — от трех до шести тысяч рублей.

— Мастеровые, как правило, продаются от девяти тысяч рублей. Хороший инструмент можно приобрести примерно за 20 тысяч, — предупредил музыкант.

Диджериду можно сделать и самим из трубы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для новичков есть вариант подешевле — за 150-200 рублей. Можно самим сделать инструмент из пластиковой водопроводной трубы. Так, один из древнейших инструментов превращается в самый доступный. Поиграете на том, что сделаете сами, и поймете, стоит ли тратить деньги на качественный инструмент.

— В любом строительном магазине покупаете ПВХ трубу длиной метр или полтора и с диаметром 40 сантиметров. И нужен переходник — редукциия канализационная с 40 на 30. По сути, инструмент готов и можно играть. Либо модифицировать, обрезав его и подстроив под нужную тональность, — поделился лайфхаком Егор. — При игре важен сам мундштук, поэтому вариант с редукцией я лично исключаю. Мой знакомый делает специальные мундштуки из дерева, которые насаживаются на ПВХ трубу. С ними играть становится намного легче и интереснее. Также можно напечатать мундштук на 3d принтере.

— Но звучать будет по-другому?

— Если сравнивать ПВХ трубу и дерево, разница почувствуется. Но нельзя сказать, что какой-то будет звучать лучше или хуже. Просто у каждого инструмента свои особенности звучания.

У Егора сейчас богатый набор диджериду: четыре мастеровых — два из березы, по одному из клена и вяза. Кстати, три из них от Уральской лаборатории, среди них есть и раритетный. Есть в коллекции и несколько пластиковых с деревянными мундштуками.

Диджериду бывают разные. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Я ВЕРЮ В ДИДЖЕРИДУ-ТЕРАПИЮ

Диджериду помогает запустить внутренние процессы самоисцеления, снимает стресс, расслабляет мышцы и даже избавляет от храпа. Об этом много пишут в интернете. Но правда ли это?

— Я верю в диджериду-терапию. Это подкреплено моим личным опытом, а также научными работами о диджериду. Любой звук — это вибрация. В случае с диджериду — это акустическая вибрация, которую можно ощутить и на физическим уровне, — объяснил Егор. — Например, если поднесу раструб близко к телу и начну играть, можно почувствовать звуковые пульсации.

— Можно пример из жизни?

— После проведения сессий диджериду-медитаций всегда чувствуешь себя спокойным, полным сил, перезагрузившимся. Не зря сам инструмент называется медитативно-трансовым, слушая его или играя, изменяется волновая активность мозга. Именно при прослушивании диджериду можно словить состояние транса, обусловленное активизации дельта волн нашего мозга. Обычно, люди спят во время дельта волн, однако можно остаться в сознании, в состоянии чрезвычайно глубоком, подобного трансу.

— А научный?

— В Японии проводили интересное исследование на тему влияния игры на диджериду на людей. Была собрана контрольная группа, участники которой играли на этом инструменте. После каждого сеанса игры по определенным стандартам и методикам замерялись показатели общего самочувствия и настроения. В итоге было выявлено улучшение самочувствия и повышение настроения, также у участников стабилизировалось давление. Также известно об исследованиях о лечении апноэ (остановка дыхательных движений — прим.ред) при помощи игры на диджериду. В 2017 году за это ученые, изучавшие данный аспект, получили Шнобелевскую премию.

Егор совмещает игру сразу на нескольких музыкальных инструментах. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

НАКОПЛЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ ХОЧЕТСЯ ДЕЛИТЬСЯ

— Обычно рассказываю историю о том, как на Youtube увидел музыканта, который играл на диджериду и гитаре. Он меня вдохновил, и я купил свой первый инструмент. Но на самом деле с диджериду познакомился впервые у своего одногруппника. Мы вместе собирались, играли музыку и однажды в углу я увидел интересный инструмент. Он показал, как на нем играть, тогда я еще удивился: как вообще на нем можно хоть какой-то звук издавать? И только спустя два года увидел то самое видео, — признается Егор.

Тот самый парень, который вдохновил челябинца на покупку инструмента, австралиец Фингерс Каллен Митчел. Он совмещает диджериду с гитарой, поэтому музыка получается экспрессивной и динамичной.

Играть на диджериду Егор начал в 2015 году. Тогда учиться всему приходилось самому при помощи интернета. Педагогов удалось найти уже позже.

— Если бы у меня появился наставник на начальных этапах обучения — оно прошло бы быстрее и качественнее, — признается Егор. — Накопленными знаниями и опытом хочется делиться, чтобы люди не допускали ошибок или не делали что-то по незнанию.

Поэтому около двух лет Егор вместе с коллегами обучает игре на диджериду всех желающих. Школой это сообщество музыкант не называет, говорит, что просто набирают людей в группы на занятия. Ученики находятся сами — подходят после концертов.

При этом Егор не отрицает, что игре на этом инструменте можно научиться и самостоятельно. Интернет в помощь, как говорится. А для того, чтобы объединяться с коллегами, Егор создал сообщество в ВК:

— Искал в интернете хоть какое-нибудь сообщество, но поисковик выдавал лишь немного информации о том, что в Челябинске когда-то кто-то играл на диджериду. Тогда решил создать сообщество для таких, как я. Вдруг кого-то захватит диджериду и он захочет продвигаться или обучаться. С тех пор мы помогли ни одному заинтересованному человеку.

Много ли челябинцев увлечены этим движением, сказать трудно. Но музыкант стремится рассказать об этом удивительном инструменте как можно большему количеству людей:

— Спустя время не знающих о диджериду людей становится все меньше. И это очень радует. А сейчас многие из них сами играют.

Егор обучает игре на этом инструменте желающих челябинцев. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПРИХОДЯТ ЛЮДИ ЛЮБЫХ ВОЗРАСТОВ, ПРОФЕССИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ И УВЛЕЧЕНИЙ

Егор состоит в музыкальном объединении Psyberia. Эта группа из Челябинска упоминается даже в статье про диджериду на Википедии.

— Это когда-то наш коллектив. Жанр, который мы играли, назвали native drum&bass (природный драм-н-бейс). Я играл на диджериду, гитаре и ситаре, Максим Тамонов — на варгане, некоторые композиции разбавлял горловым пением, Алексей Хин — битбоксер, давал нам качающие ритмы, — рассказал Егор. — Музыка была ритмичной и достаточно простой для слушателя. Три инструмента, три человека, которые дополняли друг друга. Сейчас мы решили заняться сольными проектами. Но уверен, что еще выступим.

Группа и правда была перспективной. Через полгода после создания уже выступали на большом этническом фестивале INAYA.

— Были частые выступление и много куда звали, потому что жанр не ограничивался только этно музыкой. Подходил любой формат, даже клубный, выступали и на рок-вечеринке и были приняты на УРА.

Как сольный исполнитель Егор выступает нечасто. Все-таки музыка достаточно-таки камерная.

— Зачастую это чайные комнаты, где можно почувствовать расслабленную атмосферу, настроиться на нужный лад. Плюс это могут быть местные городские фестивали, — отмечает Егор.

— А кто приходит на ваши выступления?

— Это люди любых возрастов, профессий, религиозных взглядов и увлечений. Потому что когда человек приходит на концерт, он знает куда идет, какой инструмент сейчас будет слушать. Это может быть и школьник, и студент, и директор театра, и рабочий завода, и высокодуховный йог.

На концерты приходят разные люди. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но при такой разношерстной публике на Кировке и набережной ребята не выступают. Пару раз попробовали, но признали, что эти инструменты не для широкой аудитории.

— В такую музыку необходима вовлеченность слушателя. Ведь инструмент в Австралии не просто так считается трансово-ритуальным. А когда человек идет по улице, увидев человека, который «дует в дерево», в большинстве случаев он подумает, что это что-то странное. А ты замечала, что больше народа на Кировке собирают коллективы, которые играют каверы? Потому что люди знают эти песни и просто так не пройдут мимо. Гораздо сложнее музыкантам, которые играют авторскую музыку. А если эта музыка играется на каком-то необычном инструменте, еще сложнее. Ведь для любого музыканта всегда важна отдача, реакция, обратная связь. В случае с такой музыкой обратная связь будет минимальной, потому что это не всегда целевая аудитория, — объяснил свою позицию Егор.

Музыка — не основная сфера деятельности мужчины — он работает в сфере IT. Поэтому камерность выступлений — не проблема.

— Это вопрос не про заработок. Я не получаю с этого никакой финансовой выгоды, мне это и не нужно. Но испытываю радость, когда после выступлений подходят заинтересованные люди, расспрашивают об инструменте. Значит все не зря.

Егор развивается и сольно. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ВТЯНУЛСЯ В МУЗЫКУ С ГОЛОВОЙ

— Я в музыке с самого детства. В младших классах как-то услышал от мамы, что она бы хотела, чтобы я на гитаре играл. Записался в музыкальную школу. В итоге втянулся в музыку с головой, — признается Егор. — Потом приехал в Челябинск, играл в гитарном ансамбле Дмитрия Чернова — ученика композитора Виктора Козлова.

Диджериду открыл для него мир этно-музыки. Теперь в своем творчестве Егор использует калимбу, индейскую флейту — пимак, ситар, варган, барабаны и гитару.

— Сейчас играю вместе с выдающимся челябинским гитаристом с уникальным стилем игры Андреем Пермяковым. Мы нашли интересную форму звука в сочетании гитары и индийского ситара. Музыка, которая родилась в импровизации, обрела концепцию путешествия. Путешествия домой, в мир души, где восторг и радость, любовь и страсть, грусть и печаль, сказка и явь. Это музыка камерного формата, который актуален в рамках Челябинского mini театра. 27 августа мы с Андреем будем там играть.

Скоро Егор выступит вместе с гитаристом Андреем Пермяковым. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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