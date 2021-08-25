Челябинский олигарх купил картину Никаса Сафронова за 40 тысяч евро

Никас Сафронов в студии радио "Комсомольская правда" Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Художник Никас Сафронов передал челябинскому Музею изобразительных искусств свою картину «Размытые воспоминая о Дали… или сложная азбука». Работу выбрали сами челябинцы с помощью голосования. Полотно выкупил депутат заксобрания, президент «Южуралзолото» Константин Струков. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» (95.3 FM) народный художник России Никас Сафронов рассказал, сколько стоила картина. Он признался, что работа была выкуплена за 40 тысяч евро (почти 3,5 млн рублей), но это в разы меньше, чем ее стоимость на аукционах.

— Могу сказать, что отдал картину намного дешевле, чем если бы я продавал не для музея. Но цена достаточно серьезная — 40 тысяч евро, — рассказал Никас Сафронов. — Деньги мы сразу делим на благотворительные акции. У меня в Гонконге купили картину за 985 тысяч на аукционе. В Китае — за 145 тысяч. Для музея цена тут не имеет значения. Музей захотел, это очень приятно, что губернатор отнесся к вопросу серьезно. Обычно я стараюсь не озвучивать цены.

Сафронов также поделился, что его поразил выбор челябинцев.

— Меня потряс выбор челябинцев, Дали Сальвадор руки опустил, все отработал, все закончил, сидит отдыхает. Людей очень много дурят в последнее время, выдают за искусство не искусство. Говорят: ну вы просто не понимаете. Перфомансы, инсталляции... и народ понимает, что он где-то там не дотягивает, но не до такой же степени. Когда показывают профессиональную работу, пусть даже символизм, сюрреализм, они понимают, что да, Дали похож, руки похожи, они готовы это признать и принять. И это им нравится, что они созрели. Сложно и в то же время интересно, можно расшифровать, задуматься.

Еще одна картина Никаса Сафронова уехала с выставки в Челябинске в Москву. Ее один из местных бизнесменов подарил Георгию Лепсу на день рождения, который певец отмечал 16 июля.

Эфир с Никасом Сафроновым слушайте на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) 27 августа в 8:00.

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