В челябинском бору продают заброшенные здания возле Лыжной базы, на которые жаловались в прокуратуру

Судя по всему, здания продают давно. Фото: "Авито"

На «Авито» появилось объявление о продаже двух недостроенных зданий неподалеку от лыжной базы на улице Лесопарковая, 2Б. За два двухэтажных помещения в полуразрушенном площадью 280 и 880 кв. м. продают за 35 млн рублей.

Изначально объекты продавали по 39 млн рублей, но цену пришлось скинуть. Фото: "Авито"

В объявлении уточняется, что здания в собственности с 2010 года. А земля — 32 сотки — в аренде на 20 лет (с 2019 до 2039 года) под культурно-оздоровительные и спортивные цели. Но судя по всему продать полуразвалившиеся помещения пытаются давно.

Эти недострои давно не дают покоя родителям детей, занимающихся неподалеку. Так, депутат по Центральному району Челябинска Елена Вахтина, в обращениях к главе города и прокуратуру в 2019 и 2020 годах писала, что здания давно находятся в аварийном состоянии и несут угрозу детям.

Здания находятся в городском бору, в 200 метрах от лыжной базы

— Дети, которые занимаются в секциях лыж и спортивного ориентирования на действующей лыжной базе на Лесопарковой 2а (находится в 200 метрах), ведомые любопытством, забегают туда играть, несмотря на запреты и обеспокоенность тренеров и родителей. Мой сын занимается в секции спортивного ориентирования, и я сама неоднократно была свидетелем того, как тренера ругали мальчишек за опасное баловство, — пишет Елена Вахтина.

Она также уверяет, что на объекте постоянно отлеживаются наркоманы, вокруг зданий и внутри горы мусора.

Весной прошлого года на депутатский запрос она получила ответ от мэрии. В нем говорится, что в адрес собственника — ООО «Теремок» — не раз поступали требования о необходимости содержать имущество в надлежащем виде, убирать территорию и закрыть доступ для посторонних лиц. И самое главное — предоставить график реконструкции объектов.

От собственника давно ждут план реконструкции. Фото: ответ на запрос Е. Вахтиной

Кроме того, мэрия решила провести экспертизу нежилого здания на «наличие признаков, способных отнести данный объект к недвижимости на основании закона». Если признаков не обнаружится, то суд может лишить «Теремок» права собственности, а мэрия сможет расторгнуть с ним договор аренды. Кстати, участок, где стоят недострои, относится к зоне особо охраняемых природных территорий, но, как говорится в ответе администрации города, регламенты для нее не установлены.

В марте 2020 года прокуратура Центрального района провела проверку по обращениям. Подтвердилось все, а собственника обязали устранить нарушения.

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