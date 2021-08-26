В Челябинске пустят с молотка несколько долгостроев

Брошенные стройки много лет портят облик города

Мэрия Челябинска опубликовала список масштабных долгостроев, для которых найдут новых владельцев. Их будут изымать, а затем выставят на торги. Смотрим, что вошло в список.

«Адмирала» — в новое плавание

Пересечение улиц Красная и Труда. Фото: администрация Челябинска

Недостроенный торговый комплекс «Адмирал» на пересечении улиц Красная и Труда (рядом с редакцией «Комсомолки») уже почти не видно в глубине зарослей деревьев и кустов. Здание должно было стать одним из самых высоких в городе, с вертолетной площадкой на крыше. Но пока эта история погрязла в судах как морской пучине.

— Собственник объекта ООО «УралБизнесГрупп». В настоящий момент дело рассматривается в суде, — рассказали в мэрии.

Не помогли даже ШОС и БРИКС

Улица Васенко. Фото: администрация Челябинска

Еще один объект, расположенный в исторической части города — недостроенный гостинично-спортивный комплекс на улице Васенко. Застройщик — компания известного челябинского бизнесмена Артура Никитина «Стройсвязьурал-1».

— Дело рассматривается в суде, — рассказали в мэрии.

Здание начали проектировать в «нулевых», а при Юревиче стройка была заморожена. К саммитам ШОС и БРИКС там планировали сделать гостиницу. Но спустя некоторое время работы снова остановились. Здание даже пытались продать на «Авито».

Только земля

Пересечение проспекта Победы и Молдавской. Фото: администрация Челябинска

А вот гостиницу на пересечении проспекта Победы и Молдавской компания «Росстрой» даже строить не начинала. На аукцион выставят землю.

Когда созреет «Яблочный»?

Микрорайон «Яблочный» в Чурилово. Фото: администрация Челябинска

На аукцион выставлено два долгостроя компании «Челябинск-стройиндустрия», принадлежащей семье депутата Юрия Карликанова. Это микрорайон «Яблочный» в Чурилово и участок на улице Дзержинского «для строительства жилых домов».

Улица Дзержинского. Фото: администрация Челябинска

В обоих случаях проведенный аукцион признан несостоявшимся, его проведут повторно.

(Не)доступное жилье

Улица Бейвеля. Фото: администрация Челябинска

На улице Бейвеля должен был появиться спортивно-оздоровительный центр и торгово-офисное здание с подземной автостоянкой. На фото, представленным администрацией, видны только строительный забор и какие-то бытовки. Застройщик — «Доступное жилье». Сейчас готовится проведение аукциона.

И еще два торгово-офисных центра

Пересечение улиц Косарева и Братьев Кашириных. Фото: администрация Челябинска

Торгово-офисный центр на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных вырос на несколько этажей. Собственник — «Жилстрой-9». Готовится проведение аукциона.

Пересечение проспекта Победы и улицы Городской. Фото: администрация Челябинска

В таком же удручающем состоянии находится торгово-офисный комплекс компании «Союз социально-экономического развития» на пресечении проспекта Победы и улицы Городской. Дело рассматривается в суде.

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