В Челябинске пустят с молотка несколько долгостроев

Брошенные стройки много лет портят облик города
Мэрия Челябинска опубликовала список масштабных долгостроев, для которых найдут новых владельцев. Их будут изымать, а затем выставят на торги. Смотрим, что вошло в список.
«Адмирала» — в новое плавание
Пересечение улиц Красная и Труда. Фото: администрация Челябинска
Недостроенный торговый комплекс «Адмирал» на пересечении улиц Красная и Труда (рядом с редакцией «Комсомолки») уже почти не видно в глубине зарослей деревьев и кустов. Здание должно было стать одним из самых высоких в городе, с вертолетной площадкой на крыше. Но пока эта история погрязла в судах как морской пучине.
— Собственник объекта ООО «УралБизнесГрупп». В настоящий момент дело рассматривается в суде, — рассказали в мэрии.
Не помогли даже ШОС и БРИКС
Улица Васенко. Фото: администрация Челябинска
Еще один объект, расположенный в исторической части города — недостроенный гостинично-спортивный комплекс на улице Васенко. Застройщик — компания известного челябинского бизнесмена Артура Никитина «Стройсвязьурал-1».
— Дело рассматривается в суде, — рассказали в мэрии.
Здание начали проектировать в «нулевых», а при Юревиче стройка была заморожена. К саммитам ШОС и БРИКС там планировали сделать гостиницу. Но спустя некоторое время работы снова остановились. Здание даже пытались продать на «Авито».
Только земля
Пересечение проспекта Победы и Молдавской. Фото: администрация Челябинска
А вот гостиницу на пересечении проспекта Победы и Молдавской компания «Росстрой» даже строить не начинала. На аукцион выставят землю.
Когда созреет «Яблочный»?
Микрорайон «Яблочный» в Чурилово. Фото: администрация Челябинска
На аукцион выставлено два долгостроя компании «Челябинск-стройиндустрия», принадлежащей семье депутата Юрия Карликанова. Это микрорайон «Яблочный» в Чурилово и участок на улице Дзержинского «для строительства жилых домов».
Улица Дзержинского. Фото: администрация Челябинска
В обоих случаях проведенный аукцион признан несостоявшимся, его проведут повторно.
(Не)доступное жилье
Улица Бейвеля. Фото: администрация Челябинска
На улице Бейвеля должен был появиться спортивно-оздоровительный центр и торгово-офисное здание с подземной автостоянкой. На фото, представленным администрацией, видны только строительный забор и какие-то бытовки. Застройщик — «Доступное жилье». Сейчас готовится проведение аукциона.
И еще два торгово-офисных центра
Пересечение улиц Косарева и Братьев Кашириных. Фото: администрация Челябинска
Торгово-офисный центр на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных вырос на несколько этажей. Собственник — «Жилстрой-9». Готовится проведение аукциона.
Пересечение проспекта Победы и улицы Городской. Фото: администрация Челябинска
В таком же удручающем состоянии находится торгово-офисный комплекс компании «Союз социально-экономического развития» на пресечении проспекта Победы и улицы Городской. Дело рассматривается в суде.
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