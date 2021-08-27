Сделал прививку — оставайся без денег: в Челябинске пенсионеров предупреждают о новом мошенничестве

Чтобы не остаться без денег - следуйте простым правилам Фото: АННА ВОЛКОВА

В чатах Челябинска гуляет аудиосообщение, в котором людей предупреждают о новом виде телефонного мошенничества. Женщина рассказывает, что встретила пенсионерку, которой якобы позвонили из поликлиники. Ее спросили, сделала ли она прививку. Если да — то нужно было нажать на телефоне цифру 1. В итоге, как рассказывают в сообщении, у нее с карты списали пенсию больше 20 тысяч рублей. Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать, возможно ли это.

Оценить придуманная ли это ситуация или нет — сейчас сложно. Найти первоисточник уже нереально, так как сообщение, как вирус, расползлось в сети. Те, кто пересылает его, даже не могут сказать, откуда оно у них. Как пояснили в региональном минздраве, в поликлиниках есть чем заняться, запись на вакцинацию идет через портал Госуслуг, а сообщение, скорее всего фейковое или мошенническое. Если второе — то тут только в полицию.

В челябинском Отделении Банка России «Комсомолке» объяснили, что возможность списания средств со счета во время телефонного разговора и введения команд в тоновом режиме маловероятна.

— А вот коды и сообщения, отправляемые банком, могут служить подтверждением операций. Это значит, что следует быть предельно внимательными и осторожными при отправке и получении таких сообщений: не передавать их никому и подтверждать только те платежи, которые вы контролируете самостоятельно, — пояснили в Отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России.

ЧТОБЫ НЕ ЛИШИТЬСЯ ДЕНЕГ — ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ

1. При сомнительном телефонном звонке не следуйте рекомендациям, если они касаются каких-либо команд с вашим мобильным телефоном или банковской картой/счетом.

2. Ни под каким предлогом не сообщайте данные банковской карты: ее номер, имя и фамилию, срок действия, код CVV/CVC (расположен на обратной стороне карты), ПИН-код. Необходимо помнить об одной из распространенных схем обмана, когда на том конце трубки предлагают якобы спасти деньги и перевести их на «безопасный счет».

3. Никому не сообщайте одноразовые пароли, СМС с кодами, которые банки присылают для подтверждения операций.

4. Если поступает звонок или сообщение от родственника или знакомого, который «попал в беду», перезвоните ему лично.

5. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые поступают через СМС, мессенджеры, по электронной почте, особенно от незнакомых абонентов.

6. Установите на свой гаджет антивирусную программу.

7. Покупки в интернете оплачивайте отдельной картой, а не зарплатной. Пополняйте ее на необходимую для покупки сумму.

— Если вы все же попались на удочку мошенников, необходимо оперативно позвонить в банк (номер кредитной организации можно найти на обороте карты или на сайте банка). Затем сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. После этого обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства или в управление «К» МВД России, — рекомендуют в региональном Банке России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru