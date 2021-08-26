Губернатор Курганской области наградил двух девочек за спасение тонущих детей

Вадим Шумков поблагодарил героев за их мужественный поступок. Фото: правительство Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил 12-летнюю Полину Веснину и 13-летнюю Ладу Клещева, которые в июне спасли двух тонущих детей на озере Медведское. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Спасибо вам за мужественный поступок, за то, что вы спасли человеческие жизни! Молодцы, умнички, на вас можно положиться! Жду вас в Кургане, — поблагодарил губернатор девочек по видеосвязи.

12-летняя Полина Веснина и 13-летняя Лада Клещева - настоящие герои. Фото: МЧС по Курганской области.

Девочки получат интерактивные колонки и благодарственные письма от губернатора. Также правительством региона прорабатывается вопрос о выделении им путевок на базу отдыха в следующем году.

Напомним, инцидент произошел 30 июня в Шумихинском районе. Полина Веснина и Лада Клещева купались на озере, когда увидели, что рядом с ними как-то странно плавают дети на животе.

— Мы подумали — они притворяются, что тонут. Я потрогала мальчика рукой, он не реагировал на прикосновение. Испугаться не успела, передала его подруге, и пока она вытаскивала мальчика на сушу, сама быстро поплыла за девочкой и вытащила ее на берег, — рассказывает о том дне Лада Клещева.

На берегу к ним подбежали взрослые и вызвали скорую помощь. Как рассказали в МЧС по Курганской области, детям — 12-летней девочке и 6-летнему мальчику — делали искусственное дыхание.

Позже выяснилось, пострадавшие дети приехали на отдых к водоему с родственниками из города Шумиха, но за ними не было должного присмотра. Пока взрослые находились на берегу, дети в одиночку купались на озере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru