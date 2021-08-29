Какой индекс у Челябинска, почему в нем не стоит делать опечатки и когда этот код можно не указывать

Допустите ошибку в индексе, и ваше письмо может не дойти до адресата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В письмах, открытках, посылках и заказах всегда указывают индекс. Но зачем это делать, если в поле для адресата все равно пишут пункт назначения? Разобрались, для чего этот код, чем обернутся опечатки в нем и как узнать индекс Челябинска по адресу.

Индекс Челябинска

Почтовый индекс состоит из двух комбинаций цифр. Первые три обозначают код региона, откуда идет посылка. В Челябинской области это 454, 455, 456 и 457: из них у Челябинска — 454. А последние три цифры указывают номер почтового отделения. То есть если вы вышлете бандероль из отделения почты №5 в Челябинске, то индекс будет 454005.

СПРАВКА: До 1971 года индексы не указывали. Хотя в 30-е ради эксперимента в СССР ввели коды с буквами. Например, 12У1 расшифровывали так: 12 — Киев, У — Украина, 1 — первое почтовое отделение. С началом Второй мировой войны индексы отменили в целях безопасности.

Индексы стали обязательны в 1971 году. Так письма выглядели в 69-м. Фото: музей почтовой связи Челябинской области

Но жители не сразу привыкли ставить индекс, даже когда на открытках уже было специальное поле. Фото: музей почтовой связи Челябинской области

Свой индекс в Челябинске можно узнать на сайте Почты России. Для этого в поле необходимо ввести город, улицу и номер дома.

Зачем нужно указывать индекс?

Если раньше письма и посылки сортировали люди, то уже 50 лет этим занимается автоматическая система. Она считывает индекс и раскладывает корреспонденцию по стопкам, в какие города ее нужно отправить.

Сейчас письма сортируют автоматически Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока не было автоматической обработки, почтальоны сортировали письма для городов вручную, сверяясь по справочнику. Фото: музей почтовой связи Челябинской области

Распознать шестизначный код компьютеру проще, чем разобраться с буквами в адресе. Ведь у всех разные почерки. А вот в графе для индекса даже есть шаблон: нужно только аккуратно обвести цифры чернилами. Только не зелеными, красными или желтыми — их система не видит.

Посылки сейчас отправляют чаще, чем письма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за отсутствия индекса или опечатки в нем письмо затеряется или придет до адресата с задержкой. После отправлений по некорректному адресу работникам почты придется вручную проверять адрес, написанный на бланке, и переотправлять посылку.

Когда указывать индекс не нужно?

При этом есть ситуации, когда указывать индекс не нужно. Это касается посылок, которые отправляют по номеру телефону. Сразу отметим: услуга доступна тем, кто ранее указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и разрешил отправлять ему посылки таким образом.

В таком случае индекс указывать не нужно. Скриншот с мобильного приложения Почты России

Адресант не видит ни фамилии, ни адреса человека, которому хочет выслать письмо. После онлайн-оплаты он получает штрих-код, с которым идет на почту. Отправление такой посылки занимает минуту.

Какими еще онлайн-сервисами пользуются на почте?

Сейчас многие почтовые услуги перенесли в онлайн. На сайте или в мобильном приложении можно оформить:

1) отправку посылки. Заполняете адресный бланк, получаете трек-номер, оплачиваете посылку и в течение 3 суток относите все это на почту;

2) вызов курьера. Если не хотите нести или забирать почту сами, оставляете заявку на сайте, чтобы это сделали за вас. Услуга платная;

3) подписку на газеты и журналы;

4) получение электронных заказных писем. Даете на это согласие на сайте почты или на госуслугах. Письма будут приходить в личный кабинет;

5) доставку продуктов на дом. Оставляете заявку почтальону на товары первой необходимости из ассортимента почты;

6) отправку посылок за счет получателя. Делитесь ссылкой на онлайн-платеж и после уведомления об оплате несете посылку на почту в течение 3 суток.

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