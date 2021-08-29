На Южном Урале появится туристический маршрут длиной в 500 километров

Иногда маршрут бывает очень сложным. Фото: Айбулат Акубутин.

Обойти весь Южный Урал и не сойти с ума. Амбассадор Башкирии и южноуралец Раис Габитов вместе с друзьями разрабатывает Большую Южноуральскую тропу. Туристический маршрут соединит в себе два региона: Челябинскую область и Башкирию, десятки населенных пунктов, национальные парки, более 500 километров и тысячи, если не миллионы, людей. А, главное, пройти все это можно будет без палатки и спальника.

Природа впечатляет. Фото: Айбулат Акубутин.

ПРОЙТИ ПО ТРОПЕ МОЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ

Большую Южноуральскую тропу можно сравнить со сборником рассказов: хочешь — читай целиком, хочешь — по частям. Вся дорога состоит из отрезков, которые можно преодолеть, если очень постараться, за один день. Технически, турист Раис Габитов вместе с командой соединил между собой известные туристические маршруты, добавив красивые, но не очень популярные локации.

— Мы занимаем тропой уже четыре года. Думаю, через пару лет вся тропа будет отмаркированна и описана. А фактически пройти по ней можно уже сегодня, — отметил Раис.

Тропа начинается под Магнитогорском, у озера Банное, и через Абзаково идет в Белорецк. Потом спуск на локацию, которой раньше не было в маршрутах — Журболото. Через горы, поляны и поселки на Иремель, а там уже по тропе природного парка. Большой Нургуш, озеро Зюраткуль, Златоуст, национальный парк «Таганай» и мы в конечной точке — у озера Тургояк. Конечно, мы не стали перечислять все локации, с ними можно ознакомиться в сообществе в ВК «Большая Южноуральская тропа».

Самые значимые места вынесли на карту. Инфографика: Сергей Зверев

При создании тропы туристы учитывали три главных принципа. Тропа проходит по самым красивым вершинам и знаковым местам Южного Урала: Иремель, хребет Крака, Инзерские зубчатки, Нургуш, Зюраткуль и Таганай. А также максимально соединяет уже существующие маршруты и инфраструктуры для туристов: Зигальга, Зюраткуль, Таганай, Иремель, горы Малиновая, Ялангас, Уреньга.

— На пути должно быть максимальное количество горных приютов, населенных пунктов, где можно снять жилье, гостиницу. Чтобы путешествующий по тропе мог переночевать, купить продукты у местных жителей и получить помощь, — добавляет Раис. — Поэтому тропа проходит через курорты Банное и Абзаково, Белорецк, Златоуст и озеро Тургояк.

Раис называет себя амбассадором Башкирии. Фото: Айбулат Акубутин.

Между местами, которые у туристов на слуху всегда, спрятались и неизвестные, но интересные и красивые локации.

— Есть труднодоступное место — Журавлиное болото, озеро с темно-коричневой водой в котором, отражается гора Ялангас, как Фудзияма на гравюре Хокусая. А рядом в зарослях черемухи остатки дореволюционной железнодорожной станции. Гора Малиновая, где снимали сериал «Вечный зов». Бывшая узкоколейная железная дорога, по которой возили железо через уральский хребет из Белорецка в Катав-Ивановск, — привел примеры Раис.

На Журболоте очень красиво. Фото: Айбулат Акубутин.

МОЙ ПРИНЦИП — НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ПАЛАТКАХ, А НОЧЕВАТЬ С КОМФОРТОМ

Особенность этой тропы — ночевать в палатках не придется. Маршруты продумывают так, чтобы остановиться на ночь можно было в туристическом приюте, гостинице или в поселке у местных жителей.

— Я сам не настоящий турист. Не ходил с рюкзаками, палатками, гитарами, тушенкой и кострами. Сразу начал бегать по горам в спортивном стиле, в легкоходство с маленьким рюкзачком проходить много километров, — признается Раис. — Мой принцип — не особо останавливаться в палатках, а ходить много, но ночевать с комфортом, чтобы там был приют, баня или гостиница. Поэтому концепт такой же, как у европейских, американских троп, у Ликийской тропы в Турции.

При этом не обязательно проходить все 500 километров за раз и на последнем издыхании. Можно разбить тропу на много-много кусочков и собирать ее как пазл: сегодня участок от Тюлюка до Зюраткуля, а через месяц или даже год — от Веселовки до Таганая. Так, за пару лет можно собрать всю Большую Южноуральскую тропу.

Конечно, сейчас инфраструктура развита не везде. В некоторых местах есть «дыры» по 50 километров. Там остановиться негде, а неподготовленный человек без отдыха столько не пройдет. Но в остальном тропа уже готова для такого туризма:

— Я летом специально взял маленький рюкзак и доказал, что можно пройти 300 километров тропы — часть по Башкирии без палатки и спальника. Везде ночевал в стационарных местах. Правда, в один день пришлось пройти 60 километров. В челябинской области это тоже теоретически достижимо. Поэтому уже сейчас летом в хорошую погоду, с физической подготовкой тропу можно пройти без палатки и спальника, ночуя только в приютах.

— А где конкретно останавливались?

— На курортах Банное и Абзаково огромное количество отелей. В Белорецком районе есть деревни, турбазы, сам Белорецк, Журболото. Потом пока «дырка» — 60 километров нужно пешком идти. Тирлян, Верхняя Арша, Николаевка, Тюлюк, приют «Три вершины», национальный парк «Зюраткуль», Веселовка, Златоуст, Таганай, а потом Тургояк. У вас вообще все прекрасно, можно теоретически уже без палатки идти.

На ночлег можно останавливаться в специальных приютах, гостиницах и у местных. Фото: Айбулат Акубутин.

Тропа заглядывает и в села с деревнями. Местные к скорому притоку туристов относятся по-разному. С одной стороны есть страх от большого количества чужих людей. С другой — это отличная возможность заработать.

— Пока не очень хорошо понимаю, как все обстоит в Челябинской области. В Башкирии в целом приветствуют. Есть какие-то деревни, которые еще не знают, что у них делают тропу и пойдут туристы. Стараюсь с ними сам говорить или через администрацию объяснять, — рассказал Раис. — В целом относятся позитивно, потому что это возможность заработать денег: сдавать свои дома, продавать местную продукцию, кормить туристов, быть проводниками.

Один из примеров сел, развившихся за счет туризма — Тюлюк в Челябинской области. Изначально местные жители переживали, что им негде будет косить сено. А по итогу сейчас село развивается за счет приезжающих туристов.

Тропа подойдет и для новичков. Фото: Айбулат Акубутин.

ВАЛЕРА УВОЛИЛСЯ С РАБОТЫ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ВСЮ БОЛЬШУЮ ЮЖНОУРАЛЬСКУЮ ТРОПУ

Туристов много на участках тропы и сейчас. Правда, не везде — о многих красивых уголках родины мы и не догадываемся. Одна из задач тропы — рассказать туристам о существовании этих локаций.

— Сейчас где-то народу много, где-то мало. Как улицы в городе: есть глухие, есть проспекты. Тропа связывает все эти кусочки. На Таганае много людей, а если прохожу через Журавлиные болота, могу за два дня не встретить ни одного человека, — рассказал Раис.

При этом турист отмечает, что если идти по тропе, за неделю можно встретить несколько сотен человек. Есть из них и те, кто особо запоминается.

— В июне на озере Банном, возле Магнитогорска я встретил туриста из Татарстана Валеру Казакова. Он уволился с работы, чтобы пройти всю Большую Южноуральскую тропу. Через месяц написал, что закончил тропу на Таганае и находится на ЖД вокзале в Златоусте, едет домой, — поделился Раис.

— Можете сказать, почему стоит все бросить и уехать на тропу?

— Не могу. Потому что нельзя бросать все и идти на тропу. Кто-то должен работать и писать статьи, — смеется турист.

— А если серьезно?

— Можно сидеть дома и смотреть телевизор, а можно пройти тропу и рассказать об этом внукам. Или взять детей или друзей и в ближайшие выходные пройти вместе маленький кусочек тропы. Можно начинать с чего-то очень простого — подняться на Двуглавую Сопку в Таганае или хребет Зюраткуль. Но это уже станет маленьким шагом к Большой Южноуральской тропе.

После этих слов хочется собрать рюкзачок, махнуть на все рукой и рвануть на тропу. Тем более тащить с собой огромный спальный мешок, палатку и тяжелый котелок не придется. Понадобятся только смартфон с загруженными картами, небольшой рюкзак, треккинговые палки — палки для туризма, соответствующая погоде одежда, дождевик, мембранная куртка, небольшой запас еды, аптечка с самым необходимым и хорошая обувь.

Пользоваться тропой можно уже сейчас. Фото: Айбулат Акубутин.

НЕ КОМАНДА, А СООБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ

Маршрут захватывает сразу два региона. Объединить их турист решил, потому что много ходил по вершинам этих гор и там же занимался скайраннингом (бегом по горам — прим. ред).

— К тому же я родился в Белорецке — это горнозаводской город на границе Башкирии и Челябинской области. А лето проводил в Тирляне, откуда ходила узкоколейка в Запрудовку, это в Челябинской области, — рассказывает Раис. — Логично, что нужно брать Южный Урал в целом, его самые лучшие объекты

Туризмом мужчина увлекся в 38 лет. Зато уже успел наверстать с лихвой. Побывал на всех точках Большой Южноуральской тропы перед тем, как включить их в нее. И продолжает проходить ее и дальше вместе с командой.

Основатель движения — сам Раис Габитов. Сооснователь — путешественник Олег Чегадаев, который за 109 дней прошел весь Урал с юга на север. В остальном движение горизонтальное — сообщество тропы, отмечает Раис:

— Хранители тропы отвечают за тот или иной участок, проводят какие-либо соревнования по трейлраннингу (бег по горам — прим. ред.). Например, Кирилл Фронюк из Магнитогорска маркирует и следит за хребтом Крака. Есть люди, которые водят туристов. Они тоже присматривают за своими участками, например, Денис Коробейников из Магнитогорска. Есть группа волонтеров, с которыми хожу в походы. Я говорю: «Ребята, гоу маркировать», покупаю краску, они сами приезжают и абсолютно безвозмездно помогают. Есть люди, которые просто ходят и пользуются этой тропой. Поэтому это не команда, а сообщество друзей.

Большая Южноуральская тропа - это сообщество друзей. Фото: Айбулат Акубутин.

Стать волонтером или помочь организовать один из фестивалей Большой Южноуральской тропы достаточно просто — нужно связаться с координаторами в социальных сетях. Другое дело — помощь от властей. Могут ли они что-то сделать для развития туризма на Южном Урале?

— Не могу давать какие-то рекомендации властям. Думаю, что им различными способами нужно помогать делать инфраструктуру. На самом деле, если есть дороги, подъезды, это уже хорошо. Тропе самой по себе ничего не нужно. Указатели, удобства — это хорошо, но не главное, — отметил Раис. — Если людской трафик идет через эти деревни и приюты, бизнесмены сами начинают что-то строить. Они же понимают, что там народ ходит. Поэтому властям можно помогать — давать какие-то гранты, поддерживать юридически статус, что-то делать с лесозаготовительными компаниями, которые варварски вырубают, разрушают лес.

Но пока есть участки, которые без физподготовки не преодолеть. Фото: Айбулат Акубутин.

МЕТОК НА ДЕРЕВЬЯХ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО

Пройти по маршруту можно будет, ориентируясь на пометки краской на деревьях. Больше никаких указателей пока устанавливать не планируют:

— Меток на деревьях и камнях, как показывает практика, вполне достаточно. На открытой местности можно ставить туры, пирамидки из камней. Все это можно делать в обычном лесу, не нарушая закон. В Национальных парках уже существует своя собственная маркировка на маршрутах. Если мы начнем вкапывать указатели, то здесь уже требуется согласования и это стоит серьезных денег, которых нет у волонтерского проекта.

Боитесь потеряться и не сориентироваться по деревьям? Волонтеры регулярно делятся треками, которые можно скачать на телефон.

— Трек создается автоматически. Вот ты идешь по тропе, включил смартфон и он сразу пишется. А потом ты его выложил, куда угодно, другой его скачал к себе на телефон и идет по нему. Поэтому нет никакой электронной карты, есть уже готовый трек, который можно скачать и идти по нему, — рассказал Раис.

Маршрут помечают яркой краской. Фото: Айбулат Акубутин.

Южный Урал богат красотами и туристическими маршрутами. Все вместе их объединяют в Большую Южноуральскую тропу для глобальной цели:

— Главное, привлечь к Южному Уралу новый туристический трафик, сделать одним из самых интересных регионов в России с точки зрения активного туризма, — добавил Раис.

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