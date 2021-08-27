«Придирались ко всему»: в популярное заведение «Фортепьяно» на челябинской Кировке наведался ОМОН

Автозак выехал в рейд по Кировке

Обыскивать питейные заведения на Кировке в Челябинске силовики стали каждую пятницу. Случайно жертвой стала рюмочная «Фортепьяно».

— К нам зашли, начали в грубой форме требовать документы, придирались к книге отзывов, сделали замечание по громкой музыке, потом кто-то сказал, что они ошиблись заведением и быстро уехали, — рассказывает свидетель событий.

В следующую пятницу гости уже с ОМОНом наведались в ночной клуб «D-CLUB». Силовики обмолвились, что по этому адресу засветился телефон, который числился украденным. Однако все считают это лишь предлогом. Также не повезло рюмочной «Дом Галеева», где тоже побывали люди в масках.

Владельцы ночных заведений Кировки уверены, повышенное внимание связано с желанием запретить алкоголь.

— Мне кажется, власти хотят создать негативный информационный фон вокруг заведений на Кировке, чтобы был повод ввести запрет на продажу алкоголя, — высказывает свое мнение владелец рюмочной «Фортепьяно» и пивного бара «Патрик» Сергей Ефимов. — Все началось очень резко, не было никаких предпосылок.

На аппаратном совещании в мэрии заместитель по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов доложил, что ночные рейды на улице Кирова прошли 18-20 августа.

— 18 августа составлено 2 протокола с изъятием немаркированной алкогольной продукции, — отметил чиновник. — 20 августа составлено 2 протокола по кальянам.

Последнее громкое задержание возле челябинской Кировки было в 2018 году в баре «Доски». Тогда полицейские изъяли 170 бутылок с алкоголем и задержали 60 человек. Посетители привыкли, что маски-шоу там устраивались каждую неделю. Забегали силовики, на час вырубалась музыка, после ухода сотрудников ОМОНа дискотека продолжалась.

С инициативой запретить продажу алкоголя на главной пешеходной улице выступил общественный совет при ГУ МВД по Челябинской области. Речь идет об ограничениях после 22:00. Однако владельцы питейных заведений восприняли идею резко негативно, так как прожили под запретом практически весь 2020 год.

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