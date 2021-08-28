В Челябинске открылась выставка работ, которые остались только на бумаге

На выставку пришли совершенно разные люди. Фото: Дарья Маркова

Деревянный мост через реку Миасс, пристройка к Публичной библиотеке, центр города без исторических зданий. Все это могло быть воплощено, но теперь эти обещания стали воспоминаниями. В Челябинске открылась выставка «Бумажная архитектура», показывающая каким бы мог стать Челябинск. Правда, пока организаторы ограничились показом проектов, созданных в дореволюционное и советское время.

Фото с выставки уже разлетелись по социальным сетям. Фото: Дарья Маркова.

Выставка открылась в Доме Архитектора. До пандемии здесь проводили публичные слушания по развитию города, теперь они проходят виртуально и попасть на них простому челябинцу нереально. Пока же в здании можно посмотреть проекты, которые когда-то тоже вызывали бурное обсуждения.

Работы архитекторов расположили в порядке возрастания по времени. Рядом со входом — одни из первых градостроительных планов поселения, дальше — проекты цирка и пристроек к Публичной библиотеке.

Рассматривать планы оказалось очень интересно. Фото: Дарья Маркова.

О планах дореволюционного периода гостям выставки рассказал председатель общественного фонда «Южный Урал» и кандидат исторических наук Гаяз Самигулов:

— Представьте себе попытку сделать из небольшого селения в Зауралье нормальный город XVIII века с планировкой, представлениями о площадях и центрах. Население здесь было не велико. Но раз за разом проекты поставлялись, утверждались… и не реализовывались. Забавный момент — здесь есть небольшой проект деревянного моста в Челябинске. Ничего необычного, просто мост на сваях. Он не был реализован в таком виде, потому что в Челябинске привыкли строить мосты, опирающиеся на столбики, а сваи казались очень ненадежными опорами. Мост построили, но не на сваях, им не доверяли. Очень важным является то, что во всех этих нереализованных проектах всегда оставалось стремление конструировать так, чтобы было лучше.

Дореволюционные проекты. Фото: Дарья Маркова.

Работ дореволюционного периода сохранилось немного — чертежи храмов, планы поселения и моста. Большая часть работ — советского периода. Особенности мировосприятия людей этого времени и передает выставка, уверена кандидат искусствоведения и советник РААСН Евгения Конышева:

— Советские люди всегда жили в двух пространствах: и в настоящем, и в будущем. И архитекторы проектировали город будущего. На мой взгляд, самые интересные проекты — два сопоставленных между собой плана. Проекты улицы Спартака, где можно увидеть только точечную полномасштабную застройку, которая осуществлялась в 30-40-е годы. А чуть пониже проект 1947 года — от центра Челябинска не остается совсем ничего: на месте улиц Кирова и Цвиллинга, площади Революции была застройка. Наш город мог превратиться в картинку из одинаковых зданий, застроенных по периметру квартала. В федеральном плане 1936 года написано: «В Челябинске нет ни одного здания, которое достойно сохранения».

Отдельно Евгения отметила несколько проектов площади Революции и Дома Советов. Планы менялись от подобия московских высоток до советского здания, на тот момент современного. Но и последний план был реализован только частично, а сам ансамбль площади формировался очень долго.

На выставку заглянул и краевед Юрий Латышев.

Часть представленных проектов реализована, правда с изменениями. Главный архитектор города Павел Крутолапов рассказал КП-Челябинск, что что-то из нереализованного хотят воплотить в жизнь. Но что именно, пока держится в тайне.

— Здесь представлено большое количество проектов, которые начинают свой отчет с начала XX века. И это большой потенциал для развития. Потому что мы понимаем, даже то, что сегодня реализовано, может быть доработано до тех высот, которые были заложены предыдущими градостроителями. Это очень важно, — отмечает главный архитектор города. — Плюс здесь собраны проекты, которые реализовали наши современники, среди них тоже есть большое количество достойных проектов. В принципе это показатель потенциала нашего города. Сама выставка заточена на то, чтобы показать, что мы можем, а не что упустили. Все здесь провозглашает это. Проекты очень разные и самобытные. Есть на что посмотреть, о чем подумать. Это очень важно, потому что напрямую влияет на то, как мы будем проектировать в будущем.

Рекомендует заглянуть на выставку и историк Гаяз Самигулов. Во-первых, вас действительно может заинтересовать архитектура. Во-вторых, очень интересно посмотреть на настроения того времени, на мечты и приоритеты.

Так мог выглядеть Челябинск. Фото: Дарья Маркова.

— Если бы случилась большая часть тех проектов, которые здесь есть, мы жили бы в совсем другом городе. Взять площадь Ярославского от 1947 года: оперный театр, жилая застройка вокруг него, снос всех исторических зданий на берегу реки Миасс. Только представьте - это же был бы совсем другой Челябинск. На проспекте Ленина и площади Революции сейчас застройка 10-30-х годов. А когда смотришь в более широком контексте, который не состоялся, понимаешь глобальность идей, — рассказал историк. — Мне много что нравится. Можно спорить, насколько это органичный стиль. Но в действительности большая часть того, что здесь представлено, это архитектура — не некий шаблон, а творческие вещи. Люди того времени строили светлое будущее. Для них купеческая застройка была признаком прошлого. Я не говорю, что они не правы, просто у каждого времени свои символы, цели, устремления.

Гаяз Хамитович провел мини-экскурсию по дореволюционным планам. Фото: Дарья Маркова

— Символично, что в преддверии большого юбилея Челябинска мы с вами посмотрим на то, каким бы Челябинск мог бы быть, если бы эти все проекты были реализованы. И сегодня мы можем вдохновиться идеями прошлого, обменяться новыми и сделать интересные проекты. И реализовать их не только на бумаге, а уже в том городе, который хотят для себя горожане, — сказала на открытии выставки учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Павел Крутолапов и Ирина Текслер. Фото: Дарья Маркова.

Выставка «Бумажная архитектура» открыта для посещения до 10 октября. Вход свободный.

А вы о каком нереализованном проекте в Челябинске сожалеете и что сейчас необходимо городу?

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