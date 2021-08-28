В церкви, на рынке и вокзале: где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 28-29 августа

Не забудьте взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вакцинация от коронавируса по выходным уже стала традицией в Челябинской области. И последние выходные лета — не исключение. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 28-29 августа.

Напомним, что при себе нудно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.

Находясь в общественных местах, коими являются пункты вакцинации, не забывайте о масках и социальной дистанции. Первое время, пока не сформировался иммунитет, стоит поберечь себя. Напомним, первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что жители Челябинской области стали чаще болеть коронавирусом после второй прививки. 3/

Где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 28-29 августа?

ЧЕЛЯБИНСК

28 августа

ТРК «Алмаз»

10:00 — 14:00

ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен

10:00 — 15:00

ТРК «Кольцо»

12:00 — 18:00

ТРК «Родник»

10:00 — 16:00

ТРК «Космос»

12:00 — 16:00

ТРК «Куба»

10:00 — 13:00

ТК «КС»

12:00 — 15:00

Медпункт на ЖД Вокзале

10:00 — 19:00

29 августа

ТРК «Алмаз»

10:00 — 14:00

ТРК «Кольцо»

12:00 — 17:00

ТРК «Фокус»

11:00 — 16:00

ТРК «Родник»

10:00 — 16:00

ТРК «Куба»

10:00 — 13:00

Медпункт на ЖД Вокзале

10:00 — 19:00

МАГНИТОГОРСК

28 августа

Парк «У Вечного огня»

11:00 — 14:00

ТРК «Гостиный двор»

11:00 — 15:00

ТРК «Континент»

11:00 — 15:00

ТРК «Семейный парк»

10:00 — 14:00

29 августа

ТРК «Гостиный двор»

11:00 — 15:00

ТРК «Континент»

11:00 — 15:00

ТРК «Семейный парк»

10:00 — 14:00

МИАСС

28 и 29 августа

ТРК «Слон»

11:00 — 15:00

ЗЛАТОУСТ

28 августа

Храм Серафима Соровского

9:00 — 12:00

ТРК «Тарелка»

12:00 — 17:00

29 августа

ТРК «Тарелка»

12:00 — 17:00

ЧЕБАРКУЛЬ

28 августа

Колхозный рынок

9:00 — 13:00

29 августа

Комсомольская площадь

13:00 — 16:00

КЫШТЫМ

28 августа

Рынок «Центральный»

10:00 — 14:00

Рынок «Арбат»

10:00 — 14:00

ТЦ «Радуга»

10:00 — 14:00

29 августа

ТЦ «Радуга»

10:00 — 14:00

ПЛАСТ

28 августа

ТК «Раздолье»

9:00 — 13:00

29 августа

ТК «Карат»

8:00 — 12:00

САТКА

28 августа

Центральный рынок

10:00 — 12:00

КАСЛИ

28 августа

ТК «Перекресток»

10:00 — 14:00

29 августа

ТК «Перекресток»

10:00 — 14:00

ТРОИЦК

28 и 29 августа

Медпункт на ЖД Вокзале

10:00 — 19:00

КОПЕЙСК

28 августа

ТК «Слава»

16:00 — 19:00

ЧЕСМА

29 августа

ТЦ «Магнит»

10:00 — 14:00

КОРКИНО

28 августа

Городской рынок

8:30 — 11:30