В церкви, на рынке и вокзале: где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 28-29 августа

Не забудьте взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вакцинация от коронавируса по выходным уже стала традицией в Челябинской области. И последние выходные лета — не исключение. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 28-29 августа.
Напомним, что при себе нудно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.
Находясь в общественных местах, коими являются пункты вакцинации, не забывайте о масках и социальной дистанции. Первое время, пока не сформировался иммунитет, стоит поберечь себя. Напомним, первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что жители Челябинской области стали чаще болеть коронавирусом после второй прививки. 3/
Где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 28-29 августа?
ЧЕЛЯБИНСК
28 августа
ТРК «Алмаз»
10:00 — 14:00
ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен
10:00 — 15:00
ТРК «Кольцо»
12:00 — 18:00
ТРК «Родник»
10:00 — 16:00
ТРК «Космос»
12:00 — 16:00
ТРК «Куба»
10:00 — 13:00
ТК «КС»
12:00 — 15:00
Медпункт на ЖД Вокзале
10:00 — 19:00
29 августа
ТРК «Алмаз»
10:00 — 14:00
ТРК «Кольцо»
12:00 — 17:00
ТРК «Фокус»
11:00 — 16:00
ТРК «Родник»
10:00 — 16:00
ТРК «Куба»
10:00 — 13:00
Медпункт на ЖД Вокзале
10:00 — 19:00
МАГНИТОГОРСК
28 августа
Парк «У Вечного огня»
11:00 — 14:00
ТРК «Гостиный двор»
11:00 — 15:00
ТРК «Континент»
11:00 — 15:00
ТРК «Семейный парк»
10:00 — 14:00
29 августа
ТРК «Гостиный двор»
11:00 — 15:00
ТРК «Континент»
11:00 — 15:00
ТРК «Семейный парк»
10:00 — 14:00
МИАСС
28 и 29 августа
ТРК «Слон»
11:00 — 15:00
ЗЛАТОУСТ
28 августа
Храм Серафима Соровского
9:00 — 12:00
ТРК «Тарелка»
12:00 — 17:00
29 августа
ТРК «Тарелка»
12:00 — 17:00
ЧЕБАРКУЛЬ
28 августа
Колхозный рынок
9:00 — 13:00
29 августа
Комсомольская площадь
13:00 — 16:00
КЫШТЫМ
28 августа
Рынок «Центральный»
10:00 — 14:00
Рынок «Арбат»
10:00 — 14:00
ТЦ «Радуга»
10:00 — 14:00
29 августа
ТЦ «Радуга»
10:00 — 14:00
ПЛАСТ
28 августа
ТК «Раздолье»
9:00 — 13:00
29 августа
ТК «Карат»
8:00 — 12:00
САТКА
28 августа
Центральный рынок
10:00 — 12:00
КАСЛИ
28 августа
ТК «Перекресток»
10:00 — 14:00
29 августа
ТК «Перекресток»
10:00 — 14:00
ТРОИЦК
28 и 29 августа
Медпункт на ЖД Вокзале
10:00 — 19:00
КОПЕЙСК
28 августа
ТК «Слава»
16:00 — 19:00
ЧЕСМА
29 августа
ТЦ «Магнит»
10:00 — 14:00
КОРКИНО
28 августа
Городской рынок
8:30 — 11:30