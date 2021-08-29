«Могут погибнуть дети»: челябинка пожаловалась Алексею Текслеру на оборудование в больнице

Женщине страшно, что оборудование с такими проводами используется для работы с новорожденными. Фото: Текслер, помоги! / Vk.com

Челябинка Валентина пожаловать губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на изношенное оборудование областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). Женщина выложила в социальных сетях фотографии приборов, безопасность проводов которых вызывает у нее сомнения. Она считает, что использование таких устройств может привести к трагедии.

Пост, который сама Валентина называет криком души, женщина опубликовала сегодня, 29 августа, в сообществе «Текслер, Помоги!» в ВКонтакте.

Фото: Текслер, помоги! / Vk.com

— Алексей Леонидович, помогите. Могут погибнуть дети, — написала Валентина. — Лежим в областной детской клинической больницы Челябинска с недоношенными детьми. В отделении пара разбитых ингаляторов, которых на всех не хватает. Весы обмотаны пластырем, отходят контакты. Взвешать новорожденного, практически не реально, так как от движений дитя, контакты отходят и слышен треск. Предполагаю, что их замыкает. Датчики, которые показывают ЧСС и кислород, также в убитом состоянии.

По словам челябинки, обмотка проводов нарушена и тоже обмотана пластырем. Женщине страшно, что все это лежит рядом с ее ребенком.

— Как бы не замкнуло и не привело к беде, — добавляет она. — Один градусник на все отделение. Пластырь самого низкого качества. Чтобы облегчить медработникам будни, приходится все закупать самим. Лечащий врач, назначая препараты, предупреждает, что в отделении их нет, давая понять, что покупайте сами.

Фото: Текслер, помоги! / Vk.com

Челябинка пишет, что у нее нет претензий к врачам и медсестрам, которые пытаются помощь малышам в таких условиях, и сотрудникам столовой, обеспечивающей свежее и вкусное питание. Она готова купить все необходимое для своего ребенка, в том числе градусник, но не оборудование, которое стоит в палатах. И просит губернатора обратить на это внимание.

Препараты и градусники у женщины свои. Фото: Текслер, помоги! / Vk.com

КП-Челябинск запросила официальный комментарий в пресс-службе ЧОДКБ. Как только он будет в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

— Мы связались с пресс-службой ЧОДКБ. Ситуация автора поста на контроле, — ответили в Минздраве Челябинской области. — Отделение снабжено всеми необходимыми для лечения препаратами. Дополнительные препараты, которые носят рекомендательный характер, как правило, приобретаются самостоятельно. Как это и произошло в данной ситуации. Вопрос о весах и ингаляторах передан на контроль главному врачу больницы.

Фото: Текслер, помоги! / Vk.com

Фото: Текслер, помоги! / Vk.com

В ведомстве отметили также, что отделение новорожденных ЧОДКБ является одним из лучших в регионе. Там выхаживают детей, которые родились с крайне низкой массой тела, а также с врожденными патологиями.

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