11 сентября в Челябинске состоится концерт блогера-миллионника

Анна Егоян представит свою новую программу «Человеку нужен человек», которая погрузит зрителей в атмосферу поэзии, любви, романтики и, безусловно, затронет сердце каждого слушателя.

— Нет ничего прекраснее встречи со своим зрителем. Спустя два года, я вновь возвращаюсь в Челябинск, с новой программой «Человеку нужен человек». Поэтический вечер — особенное мероприятие, после которого чувствуешь себя более чистым, светлым и одухотворенным, что особенно ценно и актуально сегодня, на фоне огромного количества грязи и пошлости. Мои дорогие, с нетерпением жду каждого жителя прекрасного Челябинска, — обращается к своим слушателям Анна.

Инстаграм Анны Егоян насчитывает 1 млн подписчиков, а самое популярное видео «28 лет» на ее ютуб-канале набрало уже почти 6 млн просмотров.

Анна читает как свои стихи, так и стихи Евгения Евтушенко, Эдуарда Асадова, Веры Полозковой, Екатерины Довлатовой, самого загадочного поэта из соцсетей Джио Россо и многих других авторов.

Смотреть видеосюжет Anna Egoyan. Юлия Вихарева - «28 лет»

Что еще привлекает подписчиков Анны?

Ее выразительные глаза. Глаза, в которых можно увязнуть и раствориться на те 3-4 минуты, что длится каждый стих.

11 сентября, 19:00, концертный зал им. С.С. Прокофьева

Анна Егоян с новой программой

Стоимость билетов от 500 до 2 500 рублей на сайте kassy.ru.