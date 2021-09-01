Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 7:00

11 сентября в Челябинске состоится концерт блогера-миллионника

Анна Егоян — очаровательная поэтесса, покорившая соцсети бархатным голосом
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Анна Егоян представит свою новую программу «Человеку нужен человек», которая погрузит зрителей в атмосферу поэзии, любви, романтики и, безусловно, затронет сердце каждого слушателя.

— Нет ничего прекраснее встречи со своим зрителем. Спустя два года, я вновь возвращаюсь в Челябинск, с новой программой «Человеку нужен человек». Поэтический вечер — особенное мероприятие, после которого чувствуешь себя более чистым, светлым и одухотворенным, что особенно ценно и актуально сегодня, на фоне огромного количества грязи и пошлости. Мои дорогие, с нетерпением жду каждого жителя прекрасного Челябинска, — обращается к своим слушателям Анна.

Инстаграм Анны Егоян насчитывает 1 млн подписчиков, а самое популярное видео «28 лет» на ее ютуб-канале набрало уже почти 6 млн просмотров.

Анна читает как свои стихи, так и стихи Евгения Евтушенко, Эдуарда Асадова, Веры Полозковой, Екатерины Довлатовой, самого загадочного поэта из соцсетей Джио Россо и многих других авторов.

Смотреть видеосюжет
Anna Egoyan. Юлия Вихарева - «28 лет»
Anna Egoyan. Юлия Вихарева - «28 лет»
Автор: Юлия Вихарева Музыка: Max Richter - embers Он долгих двадцать восемь лет И двадцать восемь зим, к тому ж, Хранил в себе один секрет И был в семье примерный муж. Всё было, вроде, как всегда: Жена готовила обед... Но приключилась вдруг беда: Он взял и вспомнил про секрет. Под шум и кислый запах щей, Ворчанье Суженой с утра, Он вспомнил всё до мелочей, Как будто было то вчера. ... Она сидела у окна, И мягкий чудный лунный свет Окрасил в бледные тона Её прекрасный силуэт. Струились пряди по плечам, Скользили змейками на грудь, И он подумал сгоряча: Женюсь на ней когда-нибудь! Он вспомнил всё до мелочей: Изгибы линий, мягкость губ И жар её простых речей, И за окном огромный дуб. Сплетенье рук, слиянье тел, Каскад каштановых волос И то, как он её хотел - До исступления, до слёз. Признаний трепетных поток, (Как он на ушко их шептал!) Смешной над ухом завиток, Что от дыханья трепетал. Она смотрела на него Глазами влажными, как ночь. Слова пьянили, как вино: -Люблю тебя. Роди мне дочь. ... С утра он потерял покой: То суетился, то скучал. Потом, закрыв лицо рукой, Сидел на стуле и молчал. Жена ворчала, как всегда, Ругала убежавший суп. И он отметил, что года Ей, постаревшей, не к лицу. Как не идёт ей белый цвет И пряди крашеных волос И целых двадцать восемь лет Всё как-то было не всерьёз. ... Вдруг он вскочил, схватил пальто, Забыл про шапку и носки. Все двадцать восемь лет не то. Все двадцать восемь зим тоски. Нашёл тот дом. У дома дуб. Взбежал по лестнице стрелой. Унять бы дрожь с холодных губ И трусость гадкую долой! Наверное она сейчас Пьет чай и кутается в шаль, И из её прекрасных глаз Струится тихая печаль. А, может, принялась вязать? А, может, кружево плести? Так много надо ей сказать, А, главное, сказать "прости". ... Открыла дверь. В глазах вопрос. Ей было снова двадцать лет. Каскад каштановых волос, Знакомый сердцу силуэт. Над ухом лёгкий завиток, Как много лет назад, точь в точь... - Вы не ошиблись? - Нет, не мог. Вы Аня? - Вера. Её дочь. - А Аня? - Мамы больше нет. Кто Вы? Он повернулся вспять: - Я шёл к ней двадцать восемь лет. - Она ждала Вас двадцать пять. Как закружилась голова! Как сердце ухнуло в груди! И вспомнил он её слова С мольбою: «Ты не уходи!» Он сгорбился. Поплёлся прочь. Сплетенье рук... Слиянье тел... Люблю тебя... Роди мне дочь... А он ведь, вправду, дочь хотел! Как странно: Ани больше нет. Заплакал. Бросил в тишину: - Я буду много-много лет Любить тебя. Тебя одну. #АннаЕгоян #стихи #поэзия Подпишись на мой YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCNntMNZ_7fPdj_kRb7hgGyw Instagram https://www.instagram.com/egoyan_anna/ Telegram https://t.me/Egoyan_Anna_official TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJegx8y6/ VKontakte https://vk.com/egoyananna5 Facebook https://www.facebook.com/anna.egoyan.39?_rdc=2&_rdr

Что еще привлекает подписчиков Анны?

Ее выразительные глаза. Глаза, в которых можно увязнуть и раствориться на те 3-4 минуты, что длится каждый стих.

11 сентября, 19:00, концертный зал им. С.С. Прокофьева

Анна Егоян с новой программой

Стоимость билетов от 500 до 2 500 рублей на сайте kassy.ru.

БИЗНЕС-ПРЕСС