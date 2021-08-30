Мэрия Челябинска рассказала, как пройдет юбилейный День города

Праздновать день рождения города начнут 4 сентября Фото: архив КП

В этом году администрация Челябинска выложила программу мероприятий на День города раньше обычного. Если в прошлые годы это делали за пару дней до праздника, то в 2021 позаботились за неделю. Праздничные гуляния начнутся 4 сентября и будут продолжаться до 19 числа.

По программе мероприятий череду праздников начинает открытие Аллеи первоклассников в парке Гагарина в 11:00. Там же пройдут общественно-политический вернисаж и областной фестиваль «Челябинск хлебосольный». В два часа дня в Курчатовском районе на площади перед кинотеатром «Победа» устроят праздничный концерт.

Фото предоставлено администрацией Челябинска

Также в первые выходные сентября участники открытого чемпионата и первенства Челябинской области проплывут по Шершням на байдарках и каноэ. В Никольской роще на ЧМЗ челябинцы могут присоединиться к военно-историческому фестивалю «Уральские герои», а на площади Революции — к фестивалю молодежных направлений «Продвижение».

Посреди недели — 8 и 9 сентября — в Челябинске стартуют чемпионат и первенство города по лыжероллерам и выставка нашего художника Владислава Ваганова «Метаморфозы Воскресного дня. Посвящение Челябинску».

В пятницу, 10 сентября, в Саду Победы планируется концерт с участием народного оркестра «Малахит», и сразу две праздничные программы: возле киноцентра «Импульс» и дворца культуры и техники ЧМК в Металлургическом районе.

Основные мероприятия в честь Дня города пройдут во вторую субботу месяца — 11 сентября.

Начнется программа в 12 часов в разных точках города: на Кировке — конкурс-выставка юных художников «Палитра ярких красок», возле памятника Курчатова — фестиваль национальных видов спорта, в Саду Победы — концертная программа «Назад в будущее», а в парке Гагарина — «Хрустальная капель».

Затем в 14:00 в горсаду Пушкина выступит оркестр «Малахит», а в 15:00 в парке Гагарина дети сыграют блюз на фестивале «Беби-джаз». В 16:00 на Кировке жители соберутся на финал конкурса «Песня города», а в 19:00 там же пройдет кубок Челябинска среди команд КВН.

Праздничный салют прогремит над набережной реки Миасс возле памятника Столыпину в 22:00. Общего концерта на площади Революции в этот День города не будет — мы писали об этом ранее.

Салют прогремит над Челябинском 11 сентября Фото: архив КП

В воскресенье, 12 сентября, в полдень состоятся фестивали «Челябинск читающий» на Кировке и «В ритме рока» в парке Гагарина, а также сеанс одновременной игры в шахматы в Центре международной торговли. Оба выходных в спорткомплексе «Лидер» в Ленинском районе зрители будут наблюдать первенство города по фехтованию среди юношей и девушек.

На вечер пятницы через неделю запланированы народные гуляния «Создаем будущее вместе» в Семейном сквере и парад моды на Кировке. В субботу, 18 сентября, с 11 утра пройдет фестиваль волонтеров на пешеходной улице и сразу четыре праздничных программы: в Тракторозаводском, Металлургическом и Советском районах.

19 сентября — заключительная программа. В 10:00 состоится чемпионат города по конному спорту и праздничный концерт для жителей Калининского района.

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