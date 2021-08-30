Ашинский опытно-механический завод: от идеи до развития производства

Артур Валеев и Виктор Соловей - учредители предприятия АОМЗ. Фото Андрей Воробьев.

Машиностроительная отрасль — одно из тех направлений, которое позволяет развиваться, расти других сферам экономики и промышленности. Отечественная машиностроительная отрасль сегодня в ряде случаев составляет конкуренцию зарубежным производителям.

ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Один из показательных примеров — Ашинский опытно-механический завод. Предприятие, — от идеи до реализации, сумело найти свою нишу на рынке. Правильно говорят, — многое зависит от человека. Точнее от его желания творить, создавать что-то свое, новое. Благодаря собственному опыту, желанию фактически с нуля в Аше создали предприятия, продукция которого востребована на российском рынке. Виктор Соловей и Артур Валеев еще в 2014-м году загорелись идеей развить производство оборудования для переработки отходов древесины, для сортировки промышленных отходов, для различных нужд предприятий строительной отрасли, сельского хозяйства, ЖКХ…

Ашинский опытно-механический завод – это целая линейка разнообразиспользуется в различных отраслях. Фото www.sova-drobim.ru

Для справки: Ашинский опытно-механический завод на собственных мощностях производит измельчители древесины, щепорезы для арболита, барабанные грохоты, запасные части и комплектующие, мангалы, банные чаны, предоставляет услуги по металлообработке.

Это сегодня у предприятия полный цикл производства, быстрая и надежная логистика, привлекательные показатели по параметрам цена-качество, тысячи квадратных метров производственных площадей, десятки высококвалифицированных сотрудников, более пяти тысяч клиентов по всей России и широкая линейка выпускаемого оборудования. А с чего все начиналось?

— Начиналось, можно сказать, с обычного хобби. Где-то увидели, где-то подсмотрели, и захотелось создать что-то свое. Словом, взялись за конструирование и изготовление первой дробилки. С металлообработкой мы давно и профессионально имели дело, и это стало хорошим подспорьем, — рассказывает Виктор Соловей. — Собрали, проверили, протестировали, получили необходимые документы. Покупатель нашелся почти сразу. Это был предприниматель из Великого Новгорода. Потом стали улучшать, модернизировать конструкции… В целом от идеи до начала реализации проекта прошел примерно год. Первую отгрузку совершили в феврале 2015 года. А сегодня в интернет-поисковиках Ашинский опытно-механический на одних из топовых позициях.

Ашинский опытно-механический завод – это целая линейка разнообразиспользуется в различных отраслях. Фото www.sova-drobim.ru

— Конечно, со временем встал вопрос и о расширении производства и о расширении штата сотрудников. Из 30 квадратных метров переехали в арендованное помещение площадью 200 квадратов, потом приобрели площадку на 850 кв.м., а в прошлом году расширились до 5000 квадратных метров, плюс еще столько же в резерве. Как говорят, есть куда развиваться. Сегодня для производственных нужд используем площадь более семи тысяч квадратных метров, — рассказывает Виктор Соловей.

ПО ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ашинский опытно-механический сегодня — это современное предприятие, мощности которого постоянно обновляются и модернизируются. Большая часть производственных и технологических процессов автоматизировано (станки с ЧПУ и другое оборудование). По словам руководителей предприятия все это позволяет добиваться высокого качества продукции при снижении ее конечной стоимости, а работа с крупными и проверенными поставщиками, минуя промежуточных продавцов, позволяет использовать исключительно качественные комплектующие оставляя продукцию доступной конечному потребителю.

— Мы провели своего рода мониторинг, размещая различные объявления и релизы в сети интернет. Это нужно было для того, чтобы «прощупать» направления, рынки сбыта по регионам России. Через некоторое время сформировалась определенная картина, и мы уже знали, где, в каких отраслях и у кого есть повышенный спрос на нашу продукцию. При этом учитывали и принятую законодательную базу для целых сфер деятельности, — отмечает Артур Валеев. — Изначально мы ориентировались на производителей арболита — популярного строительного материала, который обычно состоит из смеси цемента и органического заполнителя — древесной щепы. И сегодня целый ряд предприятий стройиндустрии поставляет свое оборудование, комплектуя его нашими агрегатами. Среди заказчиков также довольно много компаний и организаций, работающих в строительстве жилищно-коммунальной сфере, энергетике, лесном хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Скажем, для аграрного сектора необходимо оборудования для смешивания кормов, удобрений, для строительства — специальные барабанные грохоты для производства строительных смесей и щепорезы для арболита, для ряда других отраслей — измельчители древесины и прочее и прочее. Все мы изготавливаем и доставляем в кратчайшие сроки. Те, кто у нас уже приобретал оборудование, благодарят и обращаются снова и снова. И это не для красного словца. Таковы результаты работы. Репутация предприятия для нас превыше всего. Как правильно замечено — сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация на тебя.

Ашинский опытно-механический завод – это целая линейка разнообразиспользуется в различных отраслях. Фото www.sova-drobim.ru

КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО

— Напрямую предлагать оборудование от производителя, плюс грамотная работа с заказчиками — одна из главных составляющих бизнеса…

— Безусловно, это одни из форм работы. Работа на рынке — это тонкий механизм. Нужно найти правильный баланс. Мы не «задираем» цены. Делаем качественно, надежно, с гарантией, но по разумной и доступной цене. Кто-то говорит, что сейчас «рынок продавца», но мы считаем, что все же рынок должен быть для покупателя.

— Если говорить о бензиновых двигателях для вашего оборудования — какие сегодня есть предложения на рынке?

— К сожалению, пока на рынке нет хорошей альтернативы для китайских производителей. Маломощные двигатели, которые мы используем при комплектации нашего оборудования в России, к сожалению, сейчас просто не производят. Но Китай сегодня выпускает очень надежные «движки», к которым нет никаких претензий. Если, скажем, дорогой импортный напичкан электроникой, и автоматически может отключиться через пару часов работы, то «китаец» будет пахать почти без перерыва, хоть круглосуточно, и не «чихнет».

— Если устанавливать и предлагать на рынке двигатели известных европейских или японских производителей?

— Без проблем, но только их стоимость минимум в три-четыре раза выше.Конечно, это сказывается и на конечной стоимости. То же самое можно сказать и об европейских аналогах нашего оборудования. Они в разы дороже. Если возникают какие-то проблемы по ремонту или эксплуатации таких агрегатов, то запасные части иногда можно ждать от дилеров по два-три месяца.

Ашинский опытно-механический завод – это целая линейка разнообразиспользуется в различных отраслях. Фото www.sova-drobim.ru

— Вы с Артуром два учредителя, два собственника компании. Как решаете все важные, текущие производственные вопросы?

— Хороший вопрос, — улыбается Виктор Соловей. — На самом деле, так сложилось, что каждый берет на себя определенные направления. Кто-то больше работает с заказчиками, кто-то больше вовлечен в производственный процесс, в разработки, в технические детали. Но какие наиболее важные, крупные вопросы обсуждаем всегда вместе и вместе принимаем решения. И это правильный, грамотный поход, как и должно быть в организации, продвижении бизнеса.

Ашинский опытно-механический завод – это целая линейка разнообразного оборудования, которое используется в различных отраслях. Фото www.sova-drobim.ru

ДЛЯ СПРАВКИ

- Полный цикл производства исключает зависимость от сторонних организаций по срокам и качеству производства и обеспечивая наличие всех комплектующих на складе.

- Масштабы производства позволяют иметь в наличии весь модельный ряд оборудования (марки оборудования «Егерь», «Сова»).

- Низкие цены. Долгосрочные договора с заводами поставщиками (стальной прокат, двигатели, метизы и пр.) обеспечивают стабильно доступную стоимость конечной продукции.

- Быстрая и надежная логистика. Имея собственный автопарк завод производит доставку оборудования до филиала Транспортной Компании за свой счет и в кротчайшие сроки.

Ашинский опытно-механический завод, официальный сайт: www.sova-drobim.ru

Ашинский опытно-механический завод работает на рынке с 2014 года.

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