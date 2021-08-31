Уже 1 сентября в Молодежном театре можно посмотреть спектакль "Дюймовочка" по "Пушкинской карте". Фото: Игорь Шутов/chelgmt.ru

Завтра, 1 сентября, в России стартует проект «Пушкинская карта» — все южноуральцы с 14 до 22 лет смогут получить банковскую карту с 3000 рублей на походы в театр и концерты по всей России. Рассказываем, как получить «Пушкинскую карту» для молодежи в Челябинске в сентябре 2021 года.

— Проект создан для того, чтобы вовлечь молодых людей в культурный процесс, помочь культурному воспитанию, — пояснила пресс-секретарь Управления культуры Челябинска Виктория Олиферчук.

«Пушкинская карта» — это банковская карта, на которую государство в 2021 году положит 3000 рублей. Их можно будет потратить на концерты, спектакли, выставки в любых точках России. Но только на те мероприятия, которые участвуют в проекте. Список — на сайте.

На сайте Культура.рф уже можно посмотреть перечень мероприятий в Челябинской области, куда можно попасть по «Пушкинской карте». Это отдельные постановки в Драмтеатре, Молодежном театре, НХТ, Камерном театре, театре оперы и балета, театре «Пушкина», «Манекене», кукольном театре, в златоустовском «Омнибусе», озерском театры драмы и комедии «Наш дом», в магнитогорском «Буратино» и др. Кроме того, доступны концерты в «Родине» и Челябинской филармонии. В перечне пока нет выставок, но со временем перечень пополнится. Добавим, что карта не работает при покупке билетов на концерты звезд эстрады, которые проходят на базе театров.

Список мероприятий скоро пополнится выставками и концертами. Фото: скрин culture.ru

— Перечень участников проекта будет пополняться. Все зависит от их готовности. Те, кто был готов к проекту уже вошли в него, — пояснила Виктория Олиферчук.

Карту можно оформить реальную («Мир») в «Почта Банке» (в этом году только этот банк выпускает «Пушкинскую карту») или виртуальную через приложение «Госуслуги.Культура». Как рассказали «Комсомолке» в «Почта Банке» пока оформить можно только виртуальную карту в приложении или в отделении банка — с 1 сентября. Пластик станет доступен только с 1 октября.

Приложение будет доступно для скачивания тоже 1 сентября. Скачать его все равно придется — там и баланс, и доступные мероприятия, которые там же можно оплатить. Добавим, что по условиям билет можно купить только на владельца карты, снимать деньги и пополнять карту невозможно. Зато «невыгулянный» остаток перенесут на следующий год, но на карте в любом случае будет не больше лимита. Кстати, в 2022 году баланс его могут увеличить до 5000 рублей.

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