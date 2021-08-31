Блогер из Челябинка прошла кастинг на шоу «Битва экстрасенсов»

Инга Алымова. Фото: ingazdes / Instagram.com

Челябинский блогер Инга Алымова (в девичестве — Тибелиус) прошла кастинг на участие в шоу «Битва экстрасенсов». Ее отобрали из числа пяти тысяч претендентов для съемок пилотного выпуска нового сезона в Москве. Об этом ясновидящая рассказала на своей странице в Instagram.

— Нас было около 150 человек, 99% из которых были невероятно крутыми! И это был огромнейший опыт! Большую часть увиденного пока не могу показать или рассказать вам, но обещаю сделать это позже. Даже если 150 простых человек собираются вместе - это огромная энергия, а когда у них есть эзотерический опыт - это целый океан энергий, — пишет челябинка в Instagram.

По словам Инги, она прошла первое испытание, где нужно угадать личность человека за ширмой. В ближайшем времени ей должны позвонить и сказать, будет ли она участвовать в следующем этапе, который называется «Багажник».

— Я уже получила ответ и знаю - прошла я дальше или нет. Можете проверить свою интуицию! — заявила Инга.

Фото: ingazdes / Instagram.com

К слову, Инга Алымова является средней дочерью владелицы компании «Леди прима» Нелли Тибелиус. А вот отец ясновидящей Александр Тибелиус выступает солистом в группе «Ариэль».

Новый сезон шоу «Битвы экстрасенсов» стартует 26 сентября на телеканале ТНТ. Всего запланировано в показе 14 серий.

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