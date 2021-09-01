Анонимус,«Кадиллак» и первые слезы: как прошли линейки 1 сентября в челябинских школах

1 сентября в челябинских школах. Фото: Кирилл Садыков, Валерий Звонарев

Сегодня во всех школах Челябинска празднуют начало учебного года. В некоторых линейки проходили в три смены. А у нас уже готовы фотографии с чествования первоклассников в ОЦ №5 в «Парковом», ОЦ «Ньютон» и гимназии №10. Смотрите, какие трогательные юные школьники! Ищите своих малышей в нашем фоторепортаже. Все о 1 сентября — в нашей онлайн-трансляции.

ГИМНАЗИЯ №10

Праздничное настроение сегодня в гимназии №10. Посмотрите, какие красивые первоклашки и стильные старшеклассники.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Старшеклассники на стиле Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто-то решил одеться даже так Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кажется, кто-то не рад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Линейка проходит у музея Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ОЦ «НЬЮТОН» БИТКОМ

В школе микрорайона «Ньютон» сегодня многолюдно. Парковка забита машинами. Неудивительно, ведь в этом году на линейки наконец-то пустили родителей.

Парковка забита Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первый класс - это настоящее событие для семьи Фото: Кирилл САДЫКОВ

На праздник приехал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

На праздник приехал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов Фото: Кирилл САДЫКОВ

В школе - весело Фото: Кирилл САДЫКОВ

С какими только цветами не приходят дети Фото: Кирилл САДЫКОВ

И даже такими Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ОЦ №5 В «ПАРКОВОМ»

А вот как проходила линейка в ОЦ №5, который открылся всего год назад. Сегодня здесь весело — аниматоры, танцевальные номера и котик — символ школы — на «Кадиллаке», который вручил колокольчик президенту школьного самоуправления и первоклашке.

На "Кадиллаке" прикатил котик - символ школы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Он передал колокольчик школьникам Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На праздник пригласили аниматоров Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кажется, кто-то не выспался Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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