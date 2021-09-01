Анонимус,«Кадиллак» и первые слезы: как прошли линейки 1 сентября в челябинских школах

1 сентября в челябинских школах. Фото: Кирилл Садыков, Валерий Звонарев
Сегодня во всех школах Челябинска празднуют начало учебного года. В некоторых линейки проходили в три смены. А у нас уже готовы фотографии с чествования первоклассников в ОЦ №5 в «Парковом», ОЦ «Ньютон» и гимназии №10. Смотрите, какие трогательные юные школьники! Ищите своих малышей в нашем фоторепортаже. Все о 1 сентября — в нашей онлайн-трансляции.
ГИМНАЗИЯ №10
Праздничное настроение сегодня в гимназии №10. Посмотрите, какие красивые первоклашки и стильные старшеклассники.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Старшеклассники на стиле
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кто-то решил одеться даже так
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кажется, кто-то не рад
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Линейка проходит у музея
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В ОЦ «НЬЮТОН» БИТКОМ
В школе микрорайона «Ньютон» сегодня многолюдно. Парковка забита машинами. Неудивительно, ведь в этом году на линейки наконец-то пустили родителей.
Парковка забита
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Первый класс - это настоящее событие для семьи
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На праздник приехал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.
На праздник приехал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В школе - весело
Фото: Кирилл САДЫКОВ
С какими только цветами не приходят дети
Фото: Кирилл САДЫКОВ
И даже такими
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
ОЦ №5 В «ПАРКОВОМ»
А вот как проходила линейка в ОЦ №5, который открылся всего год назад. Сегодня здесь весело — аниматоры, танцевальные номера и котик — символ школы — на «Кадиллаке», который вручил колокольчик президенту школьного самоуправления и первоклашке.
На "Кадиллаке" прикатил котик - символ школы
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Он передал колокольчик школьникам
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На праздник пригласили аниматоров
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кажется, кто-то не выспался
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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