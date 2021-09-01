Задача — подняться как можно выше в «регулярке»: в «Тракторе» рассказали о бюджете клуба, планах на сезон и о допуске болельщиков на трибуны

Одна из задач "Трактор" в новом сезоне быть среди лидеров "регулярки". Фото ХК "Трактор".

Уже 3 сентября «медведи» проведут стартовый матч в новом сезоне КХЛ 2021-2022. Игра пройдет в Челябинске. Первый соперник — новосибирская «Сибирь» (начало игры в 19.00).

На традиционной предсезонной пресс-конференции на вопросы журналистов ответили генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

Руководители команды, отвечая на вопрос о задачах клуба в новом сезоне отметили, что цели команды, условно разбиты на три периода.

— Первый — хорошо выступить в предсезонных турнирах, вторая — подняться как можно выше в регулярном чемпионате, обеспечив себе комфортную позицию в играх плей-офф. После этого уже будет понимание, как идти дальше. Сейчас главное удачно сыграть в «регулярке», — сказал Иван Савин.

Анвар Гатиятулин заметил, что он не обращает внимание на «хвалебные песни» журналистов, которые, учитывая сбалансированный и сильный состав «Трактора» в этом сезоне, предрекают клубу победы по всем «фронтам», и то, что команда, образно говоря, всех «порвет».

— В прошлом сезоне у нас было два сбалансированных звена, сегодня их четыре (в том числе, снова будет играть связки Гика — Седлак). То есть нагрузку можно будет распределить между всеми игроками. Да, это позволяет играть более результативно. Но мы не обращаем внимание на то, что в СМИ нам предрекают самые высокие места и победы. Будем играть и биться в каждом матче, — отметил Анвар Гатиятулин.

Говоря о бюджете клуба на новый сезон Иван Савин сказал, что выше прошлогоднего за счет внебюджетных средств. И в течение сезона дополнительное финансирование команде также поможет.

Что касается билетной программы, продажи и стоимости сезонных абонементов то она окончательно будет озвучена с 6 по 16 сентября — во время выездной серии команды. Цена билетов на стартовый домашний матч «Трактора» будет от 600 до 1100 рублей. Также было подчеркнуто, что во время сезона цена билетов на фанатский сектор «А» будет значительно ниже, чем на центральные сектора (продаваться будет порядка 50 билетов).

— На первый домашний матч будет продано 1000 билетов. Это распоряжение Роспотребнадзора. Надеемся, что на последующие матчи в Челябинске число болельщиков, которые смогут попасть на трибуны, увеличится. Пока есть ограничения, — сказал Иван Савин.

Не исключено, что с середины сентября число зрительских мест на трибунах ЛА «Трактор» увеличат до 3000-3500 тысяч. Разумеется, проход в арену и нахождение на трибунах допускается только в санитарных масках. Те, у кого температура 37+, допускаться на игры не будут (термометрия проводится на входе в ЛА «Трактор»).

А 3 сентября на матче «Трактор» — «Сибирь» болельщики увидят яркую и красочную шоу-программу, которая будет посвящена новому сезону команды в Континентальной хоккейной лиге.

КСТАТИ

В этом сезоне у «Трактора» появился и женский хоккейных клуб — «Белые медведицы». Команда будет выступать в Женской хоккейной лиге. Домашние матчи «медведицы» будут проводит во ДС «Юность» (вход бесплатный). Первые матчи команда проведет 23-24 сентября на выезде с «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург). В Челябинске «Белые медведицы» первый матч сыграют 12-13 октября с клубом «Агидель» (Уфа).

СПРАВКА «КП»

Матчи ХК «Трактор» в сентябре 2021 года (выделены домашние матчи)

3.09 Трактор — Сибирь

06.09 Йокерит — Трактор

08.09 Динамо Рига — Трактор

10.09 Северсталь — Трактор

14.09 Витязь — Трактор

16.09 Нефтехимик — Трактор

18.09 Трактор — Куньлунь Ред Стар

20.09 Трактор — Динамо Минск

23.09 Трактор — ЦСКА

25.09 Автомобилист — Трактор

27.09 Торпедо — Трактор

29.09 СКА — Трактор

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