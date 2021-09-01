Что изменится в Челябинской области с 1 сентября 2021 года: выплаты пенсионерам, «Пушкинская» карта и выборы

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

С началом осени челябинцев ждет череда нововведений. Пожилые получат прибавки к пенсиям, подростки и студенты будут бесплатно ходить в музеи и театры, также станет известно кто войдёт в Госдуму от Челябинской области. Подробнее рассказываем о том, что изменится в Челябинской области с 1 сентября 2021 года.

Выплаты пенсионерам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Дню пожилого человека пенсионерам сделают прибавку. Южноуральцы, которые достигли специального возраста, получат единовременную выплату. Дополнительные 700 рублей уже начали зачислять, но выплаты продолжатся и в сентябре.

Чтобы получить прибавку, никуда обращаться не нужно. Деньги начислят автоматически, и их можно будет забрать так же, как и пенсию: на почте или по карте.

Справка: На 1 октября 2021 года в Челябинской области будет 848 тысяч пенсионеров. На дополнительные выплаты губернатор Алексей Текслер выделил 650 млн рублей.

Выборы в районные Советы депутатов, ЗСО и Госдуму

19 сентября пройдет единый день голосования. Жителям Челябинской области предлагают выбрать кандидатов сразу в три структуры:

— Советы депутатов Калининского и Курчатовского районов,

— Законодательное Собрание области,

— Государственную Думу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ЗСО проведут лишь дополнительные выборы депутата по Курчатовскому округу, а вот в Госдуме целиком обновят состав.

У южноуральцев есть три дня — 17, 18 и 19 сентября, чтобы выбрать новых депутатов. Сделать это можно на любом избирательном участке, независимо от того, где они будут находиться в день выборов.

«Пушкинская» карта для подростков и студентов

С начала сентября каждый южноуралец от 14 до 22 лет может бесплатно оформить «Пушкинскую» банковскую карту — с тремя тысячами рублей на балансе. Потратить деньги разрешают только на походы в театр или на концерты.

Фото: Алиса ТИТКО

Из наших заведений в федеральном проекте участвуют: «Родина» и филармония, драматический, молодежный, камерный, оперный и кукольный театры, НХТ, «Манекен» и театр «Пушкина», а также «Омнибус» в Златоусте, «Наш дом» в Озерске и «Буратино» в Магнитогорске.

В 2021 году «Пушкинскую» карту «Мир» оформляют в «Почта Банке» и в приложении «Госуслуги.Культура».

Больничные по уходу за ребенком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные изменения вступают в силу с сентября и на федеральном уровне. Например, увеличились больничные по уходу за ребенком.

Теперь родителям, которые лечат семилетних детей и младше, будут выплачивать 100% среднего заработка независимо от стажа. Ранее 100% получали только те, кто работал 8 лет.

Гаражная амнистия

Также с начала осени жителям разрешили бесплатно оформить на себя гаражи, которые строили на муниципальной земле до 2004 года. Это поможет водителям распоряжаться недвижимостью.

Обжалование штрафов онлайн

Все штрафы, которые приходят с камер фото- и видеофиксации, теперь можно обжаловать онлайн. Для этого на портале госуслуг и на сайте судов появятся специальные разделы.

Несколько квалификаций у студентов

А студентам разрешили менять профиль обучения или расширять его после второго курса. В университетах будут учить сразу по нескольким квалификациям.