Большинство пенсионеров получат выплаты уже 2 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что пенсионерам положена единовременная выплата, стало известно в августе 2021. Владимир Путин пообещал всем прибавку — 10 000 рублей. В Челябинской области эту сумму получат больше миллиона человек. Кому положена выплата, когда ее начислят и что делать, если деньги не пришли?

Кому положена выплата?

По указу президента, единовременную выплату должны получить все, кому начисляют страховую пенсию или пособия по государственному обеспечению. Это значит, что 10 000 рублей получат не только пожилые, но и те, кому положена выплата по инвалидности или по потере кормильца.

10 тысяч положены всем, кто получает пенсию: не только пожилым Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Единовременную выплату можно получить и за умершего пенсионера. В течение 6 месяцев со дня смерти проживавшие с ним родственники могут оформить эти средства через клиентскую службу Пенсионного фонда. Если они сделают это позже, тогда унаследуют выплаты на общих основаниях.

Как получить выплату?

Чтобы получить выплату, пенсионерам ничего делать не нужно — Пенсионный фонд зачислит пособия автоматически. Забрать средства можно так же, как и пенсию: на почте, с банковской карты «Мир», с бескарточного счета или через почтальона. Если пенсионер получает деньги не через ПФР, то 10 000 рублей ему начисляет то ведомство, которое выплачивает ему пенсию.

Кстати, единовременную выплату не могут списать за долги и в счет проживания в социальных организациях. Если это произойдет, необходимо обратиться в банк за разъяснениями.

Также это пособие не учитывается в доходах семьи при оформлении государственной поддержки: ежемесячных пособий по беременности, по детям от 3 до 17 лет или по маткапиталу на второго ребенка.

Когда ждать выплату пенсионерам?

Если забрать деньги на Почте в сентябре самому не получится, можно написать доверенность или перенести выплату на следующий месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство южноуральцев получит единовременную выплату 2 сентября после 15:00. Эту сумму переведут на банковские счета. Тем, кто забирает пенсию через Почту России, деньги придут туда в день получения.

Если забрать средства в сентябре не получится, можно договориться о переносе. Или отправить другого человека взять их по доверенности.

А если деньги не пришли?

Деньги не пришли? Обращайтесь в региональное отделение Пенсионного фонда России Фото: Мария ЛЕНЦ

Если деньги пенсионеру не начислят, нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России одним из четырех способов:

1) позвонить по телефону регионального отделения: 8-800-600-02-77. Они работают по будням с 9:00 до 17:00, в пятницу рабочий день сокращен до 15:45;

2) подать электронное обращение через онлайн-приемную;

3) отправить письмо по почте на адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 95;

4) обратиться в ближайшую клиентскую службу.

Сотрудники пенсионного фонда проверят, почему пенсионер не получил выплату, и ответят ему.

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