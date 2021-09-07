Сын Юрия Куклачева привезет в Челябинск спектакль «Щелкунчик и кошки»

Фото: театр кошек Владимира Куклачева

23 октября в Челябинске покажут спектакль «Щелкунчик и кошки»по мотивам сказки немецкого писателя Эрнста Гофмана. В постановке участвуют 50 кошек Владимира Куклачева — сына знаменитого дрессировщика.

Фото: театр кошек Владимира Куклачева

Действие разворачивается в новогодние дни. В канун Рождества главная героиня по имени Маша получает подарки, но среди самых красивых кошек и других игрушек ей милее всех Щелкунчик — смешной человечек, разгрызающий орехи.

Смотреть видеосюжет Щелкунчик и Кошки/ Nutcracker and Cats. Адажио.

Фото: театр кошек Владимира Куклачева

Эта совсем не красивая игрушка так дорога героине, что после нападения крыс на Щелкунчика Маша зовет на помощь волшебника и фокусника Дроссельмейера. В его роли сам Куклачев. Вместе с кошками он спасает Щелкунчика, и тот превращается в принца. После разрушения чар они отправляются в путешествие.

Фото: театр кошек Владимира Куклачева

Фото: театр кошек Владимира Куклачева

Зрителям покажут танцы с кошками, а также трюки, которые раньше в мире никто не исполнял. Спектакль состоит из двух актов, продолжительность 1 час 25 минут. Расписание и общую информацию про шоу ищите на сайте театра кошек Владимира Куклачева. Купить билеты можно в городских кассах.

Фото: театр кошек Владимира Куклачева

Режиссер постановки — Валерий Меркулов. Над спектаклем работали Владимир Куклачев, Наталья Лопусова-Томская, Игорь Нежный, Яков и Олеся Экк.

Возрастное ограничение — 0+.