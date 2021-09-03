Вакцинация от коронавируса в Челябинске и Челябинской области: где поставить прививку 4 и 5 сентября 2021

Привиться 4 и 5 сентября можно в 11 точках Челябинска Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске продолжают работать мобильные пункты по бесплатной вакцинации от коронавируса. Приводим адреса и время работы точек, где поставить прививку 4 и 5 сентября 2021 года. А еще объясняем, какие документы нужно взять с собой.

У жителей есть два варианта, как записаться на бесплатную прививку. Первый — онлайн через госуслуги. Там необходимо выбрать регион, вбить личные данные и выбрать удобное время в любой из предлагаемых поликлиник.

Второй способ — прийти в один из мобильных пунктов вакцинации. Список адресов каждые выходные меняется, но самые актуальные публикуют по пятницам в Телеграм-канале регионального Минздрава.

С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой врач проверит давление, температуру и сатурацию воздуха в крови. Жителям нужно будет заполнить анкету и согласие на вакцинацию. Не забудьте маску!

Ниже приводим места, где проводят вакцинацию от коронавируса в Челябинске и Челябинской области.

Где поставить прививку в Челябинске

4 сентября:

— с 10 до 13 в «Кубе», до 14 — в «Горках» и «Алмазе», до 15 — около «Леруа Мерлен», до 16 в «Роднике», а до 19 — в медпункте на железнодорожном вокзале

— с 12 до 15 в «КС»; до 16 — в «Космосе», до 18 — в «Кольце».

5 сентября:

— с 10 до 14 в «Алмазе», до 16 — в «Роднике», до 19 — в медпункте на железнодорожном вокзале;

— с 11 до 15 в «Фокусе»;

— с 12 до 16 в «Фиесте», до 17 в «Кольце».

Где поставить прививку в Магнитогорске

4 сентября:

— с 10 до 14 в «Семейном парке»;

— с 11 до 14 в парке «У Вечного огня», до 15 — в «Гостином дворе» и «Континенте».

5 сентября:

— с 10 до 14 в «Семейном парке»;

— с 11 до 15 в «Гостином дворе» и «Континенте» .

Где поставить прививку в Чебаркуле

4 и 5 сентября с 9 до 13 на Колхозном рынке; с 13 до 16 на Мини-рынке (в субботу) и на Комсомольской площади в воскресенье.

Где поставить прививку в Троицке

4 и 5 сентября с 10 до 19 в медпункте на железнодорожном вокзале. В субботу с 14 до 18 — на Центральной площади, в воскресенье с 12 до 16 в Сквере памяти.

Где поставить прививку в Миассе

4 и 5 сентября с 11 до 15 в «Слоне».

Где поставить прививку в Златоусте

4 и 5 сентября с 12 до 17 в «Тарелке».

Где поставить прививку в Кыштыме

4 и 5 сентября с 10 до 14, рынки «Центральный» и «Арбат», «Радуга».

Где поставить прививку в Пласте

4 сентября с 9 до 13 в «Раздолье», 5-го с 8 до 12 в «Карате».

Где поставить прививку в Сатке

4 сентября с 9 до 12 возле «Пятерочки» в поселке Межевой, а с 10 — на Центральном рынке.

Где поставить прививку в Каслях

4 сентября с 11 до 14 на ярмарке «Золотое лукошко» в селе Огневское, а 5-го с 10 до 14 в «Перекрестке».

Где поставить прививку в Копейске

4 сентября с 10 до 13 в «Славе».

Где поставить прививку в Чесме

5 сентября с 10 до 14 в «Магните».

Где поставить прививку в Варне

4 сентября с 10 до 14 на Колхозном рынке.

Где поставить прививку в Коркино

4 и 5 сентября с 8 до 11 на Городском рынке; с 11 до 13 в «Строймаге» в субботу и в «Светофоре» в воскресенье.

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