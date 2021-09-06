Погода в Челябинске на день рождения города: дожди и собачий холод

Чтобы не замерзнуть, челябинцам придется активно участвовать во всех мероприятиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официально день рождения Челябинска — 13 сентября. Но чаще всего эта дата выпадает на будни. Поэтому власти переносят праздник на ближайшие выходные: в 2021 году юбилей будут отмечать 11 сентября. В этот день запланированы самые яркие и массовые мероприятия, в числе которых и вечерний запуск салюта. Вот только по прогнозам синоптиков, погода будет совсем не праздничная.

Максимум, на что можете рассчитывать, это +12

Сервис world-weather.ru обещает, что ночь с 10 на 11 сентября будет холодной. Столбики термометров задержатся на отметке в 6 градусов выше нуля. С утра потеплеет, но не ощутимо: максимальная температура, на которую могут рассчитывать челябинцы, +12. Согласитесь, долго гулять в этот день не получится.

Но это еще не все плохие новости от синоптиков. Помимо собачьего холода челябинцев накроет дождем. Он будет лить с утра до самого вечера. Да и появления солнца в день рождения города не ждите. Единственная хорошая новость от метеорологов этого центра — будет почти безветренно.

СПРАВКА: В 2020 году 11-е сентября было очень теплым. Тогда с утра появилось солнце, и к обеду распогодилось с +7 до +20.

Пронизывающий ветер и накрапывающий дождь

А вот по прогнозам «Гисметео», в день рождения Челябинска наоборот будет дуть сильный ветер от 6 до 8 метров в секунду. Так что жителям и гостям, которые захотят прогуляться по улицам, нужно быть готовым к непредсказуемой стихии.

Предполагают, что ночью воздух прогреется до +8, утром — до +10, днем — до +11, а вечером снова остынет +7. При этом синоптики этого сервиса тоже считают, что дождь будет накрапывать в Челябинске чуть ли не до самого заката. Который сейчас наступает после 19 часов. Но брать с собой зонтики — не очень мудрая идея, так как при ветре их может вывернуть.

Весь день будет хмуро

Метеорологи Яндекс.Погоды подтверждают, что в день рождения Челябинска на улице будет холодно. Что печально: с полудня и до самого вечера планируется обширная программа. И все мероприятия пройдут на открытом воздухе. Это и конкурс-выставка юных художников, и фестиваль национальных видов спорта, и концерты, и, конечно же, запуск салюта на набережной Миасса в 10 вечера. Подробнее о том, как пройдет юбилейный день рождения Челябинска, мы писали ранее.

Видимо, чтобы челябинцы не замерзли в +12, им ничего не останется, как активно участвовать в празднике. Потому что даже самая теплая одежда не спасет, если не двигаться. Плюс, рассчитывать на потепление не приходится: весь день будет хмуро, а значит солнце не сможет прогреть воздух хотя бы на 3 градуса, чтобы в день рождения города в Челябинске стало теплее.

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