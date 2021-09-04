Ученики сбегали с уроков, а учителям платили копейки: как работали первые школы Челябинска

Первый набор был разновозрастный — от шести до девятнадцати лет. Фото: Юлия РЕУТОВА

1 сентября школы Челябинска (а их у нас более двух сотен) снова откроют свои двери тысячам учеников. А когда в городе открылась самая первая школа? Где она находилась? Кто в ней учился?

На этот вопрос точного ответа нет. Кто-то из краеведов полагает, что школа писарей и толмачей-переводчиков работала в Челябинской крепости уже год спустя после ее основания, в 1737 году. Однако нет никаких документов, подтверждающих эту версию. Зато известно, что в конце XVIII века грамотных челябинцев можно было сосчитать по пальцам. Купцы и мещане, участвовавшие в городских собраниях, пользовались именными печатями — просто потому, что не умели расписываться. Об этом упоминал в своих работах основатель челябинского архива Николай Чернавский.

Лишь в 1779 году в Челябинске появилась так называемая русская школа для обучения славяно-российской грамматике, пению по нотам, письму и арифметике. Первый набор был разнообразен как по возрасту, так и по месту жительства — в реестре учащихся встречались ученики от шести до девятнадцати лет. Помимо челябинцев в школе учились дети из Еткульской, Кичигинской, Карагайской, Чебаркульской крепостей, Нижнеувельской и Кундравинской слобод, села Бродокалмакского. В одном из документов тех лет указано «подтвердить им, чтобы учились прилежно, а из школы их в домы свои не отпущать».

То есть многие дети норовили при первом удобном случае улизнуть домой, а родители — под любым предлогом оставить их при себе. Сохранился «репорт» подканцеляриста Челябинской русской школы Павла Голяховского, где сказано:

«Сего июля 9 числа 1791 года обучающийся у меня писать школьник Петровского села диакона Порфирия Нассонова сын Николай , объявил мне, что брат его… Стефан, того же числа поутру из школы бежал, а куда неизвестно».

И таких случаев в переписке Челябинского духовного правления было немало. Кого-то возвращали, и те продолжали обучение, а иные дети священнослужителей даже меняли свое социальное положение и переходили из духовного сословия в мещанство, а то и в крестьянство. Лишь бы не учиться!

Репродукция картины Ивана Владимирова «На уроке грамоты у дьячка».

Деревянный дом, крытый тесом, для челябинской русской школы был приобретен протоиереем Петром Топорковым в феврале 1793 года за 40 рублей. Располагался он «в приходе Христорождественской церкви в Сибирской улице», то есть на нынешней улице Труда в районе площади Ярославского. У учителей русской школы не было должностных окладов, работали они по жестким расценкам. Каждому педагогу полагалось за обучение одного ученика: азбуке — 30 копеек, псалтири — 1 рубль, письму — 1 рубль, нотному пению — 2 рубля.

В первые двадцать лет своего существования челябинская русская школа работала ни шатко ни валко. И закрылась бы вовсе, если бы не политика церкви и государства, нацеленная на сохранение единственного в городе очага духовности и грамотности. В 1808 году был подготовлен план реформы «Начертание правил о образовании духовных училищ», утвержденный императором Александром I. При этом от учебы продолжали отлынивать дети священнослужителей — увы, при попустительстве родителей.

В апреле 1809 года смотритель Челябинского духовного училища Иоанн Нифантьев (единственный там человек с семинарским образованием) сообщает, что, несмотря на приказ обучающимся детям прибыть в училище, священнослужители «детей своих не представили, кроме градочелябинских». В документах Оренбургской консистории тех лет указано, что челябинское духовное училище и ему подобные учебные заведения в Оренбургской епархии умерли «естественной смертию» в 1807-1808 годы, а окончательно были прикрыты в 1814 году, о чем сообщалось Святому Синоду в рапорте 13 января 1815 года.

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