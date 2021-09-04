Президент наградил пожарного Челябинской области за защиту домов Джабыка и Запасного от огня

Медали вручили сегодня в Благовещенске. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня, 4 сентября, президент России Владимир Путин в Благовещенске вручил медаль «За отвагу при пожаре» пожарному 62 ПСЧ Карталинского пожарно-спасательного гарнизона Александру Панову. Еще одна награда положена пожарному этой же части Руслану Раджабову, но на награждение он не ездил, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Александра Панова, который уже 10 лет работает в пожарной части Карталов, отметили за работу во время лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах в июле этого года. 8 июля его в составе расчета отправили на защиту поселка Джабык.

— Пожар стремительно надвигался на поселок. Тушение производилось с помощью ручных стволов и подручными средствами. Из-за идущего в сторону поселка Джабык пожара, огнеборцев в 16:00 передислоцировали на окраину населенного пункта. Совместно с объединенной группировкой сил Александр занял позицию на дороге, отделявшей поселок от леса. Используя стволы, ранцевые огнетушители и подручные средства он тушил отдельные очаги, перекинувшиеся в сторону поселка, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. — В 19 часов вечера Панов выдвинулся вглубь лесного массива, чтобы предотвратить распространение огня к жилым домам. С помощью тракторов сделали минерализованную полосу для организации встречного пала. Александр Панов с помощью факела пустил встречный пал, а затем контролировал участки, где огонь мог перекинуться на лесную зону.

На следующий день, 9 июля, Панов уже выдвинулся на улицу Заречная в поселке Запасный в лесу, чтобы встретить верховой пожар. Он увидел, что огонь с большой скоростью приближается к жилым домам. Взял ранцевый огнетушитель и лопату, и вместе с товарищами пошел к кромке пожара. Был сильный ветер и огонь перекинулся на хозпостройки крайнего дома. Но главная задача была — защитить дом. Александр все это время сдерживал натиск огня, что дало возможность отстоять и соседние постройки.

— Уже днем за поселком Запасное обнаружили еще один верховой пожар. Панов начал двигаться вглубь задымленной зоны для встречи огня. Резко поменялся ветер, и пламя перекинулось на другую сторону дороги и устремилось к поселку. И снова сбор пожарно-технического вооружения и снова передислокация. На улице Лесная он обнаружил, что часть строений уже охвачена огнем. В условиях нехватки огнетушащих средств и сильного ветра уралец тушил баню и не допускал распространения огня на соседние участки, — рассказали в МЧС по Челябинской области. — Только днем следующего дня, 10 июля, Александр сменился и убыл в расположение части.

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