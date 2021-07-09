Лесные пожары в Челябинской области 8 июля 2021: огонь вплотную подошел к жилым домам

Пожары бушуют в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах. Фото: Администрация Карталинского МР/vk.com

В Челябинской области уже почти сутки борются с лесными пожарами. Из-за огня эвакуировали жителей поселка и детей из оздоровительного лагеря. На помощь вызвали авиацию из других регионов.

Первое сообщение о пожаре пришло 8 июля: горело около гектара леса рядом с поселком Запасное. Утром 9 июля огонь охватил уже 1450 гектаров. Крупнейший очаг — 1 тыс. гектаров — находится в Нагайбакском районе, еще два — в Карталинском. Ситуацию осложняет длительная засуха с аномальной жарой, а также сильный ветер, из-за которого пожар стал верховым — огонь перемещается не по подлеску, а по кронам деревьев.

В Карталинском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

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Из оздоровительного лагеря в 10 км от села Париж эвакуировали 120 детей. Огонь не дошел до самого лагеря, но на всякий случай детей решили отправить по домам.

Из поселка Запасное, который находится ближе всего к очагу пожара, вывезли часть населения: покинуть дома пожелал 21 человек, в том числе шестеро детей. Людей разместили в школе в соседнем поселке Новокоалиновый.

Проблема в том, что и самому Новокоалиновому сейчас угрожает пламя. Лес горит также в непосредственно близости от поселка Джабык и села Париж. В опасности в общей сложности более 1450 частных жилых домов и семь многоквартирных, а также здания социальных учреждений, в том числе детский сад и школа в Джабыке.

Сейчас пожары тушат более 200 человек, 66 единиц техники. Не пропустить огонь в Запасное стараются с помощью двух пожарных поездов. А в Джабык по железной дороге срочно привезли три бульдозера, чтобы провести опашку и помешать распространению огня.

— В настоящий момент произведена передислокация личного состава и техники как главного управления МЧС, так и главного управления лесами на наиболее сложные направления, — рассказал и.о. начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

В регион отправили пожарный самолет БЕ-200. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В федеральном МЧС решили отправить на помощь челябинским пожарным авиацию из других регионов. Ранним утром 9 июля на Южный Урал прилетели самолет БЕ-200 и спецвертолет Ми-8. Они уже начали сбрасывать воду на горящие районы.

— Угроза остается из-за того, что есть риск усиления ветра. Прогноз погоды достаточно непростой. Тем не менее, сейчас договорились усилить группировку, и самое главное, продолжать использовать специальную авиацию для тушения пожаров. Каждые полчаса идет информирование об изменении ситуации, работе с жителями. Организовали пункты временного размиещения, подвоз воды. В случае необходимости будем принимать решение об эвакуации, — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном заседании оперативного штаба по пожарам.

Водителям сейчас рекомендуют воздержаться от поездок в зоны бедствия. В региональной Единой дежурно-диспетчерской службе попросили жителей Челябинской области не посещать окрестности Джабыка, Еленинки, Новокаолинового, Запасного, Мочагов, Кизилчилика и села Париж до особых распоряжений: находиться рядом с пожарами может быть опасно.

Мы собрали самые впечатляющие фотографии и видео лесных пожаров: горящий лес с высоты птичьего полета, работа пожарного вертолета, заполонивший все дым.

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